Man pakt wereldrecord zuinig rijden in een Prius

Na al die jaren is de Toyota Prius nog steeds koning van het zuinig rijden.

Je kan zeggen wat je wil over een Toyota, ze zijn wel de keizers van de hybride aandrijflijn. Met al die jaren doorontwikkelen kun je retezuinig van A naar B kachelen. Om dat nog eens te benadrukken heeft iemand het wereldrecord zuinig rijden gepakt in een Toyota Prius van de laatste generatie.

Je weet wel, die generatie die er best goed uitziet, maar niemand lijkt te kopen. In elk geval in Nederland. We moeten er wel bij zeggen dat dit een record is met een omschrijving. Het gaat hier namelijk om het wereldrecord ‘laagste benzineverbruik in een rit door de Verenigde Staten’. Lekker specifiek. Als jij koffie drinkt terwijl je op de wc zit en tegelijkertijd de toiletruimte stofzuigt heb je denk ik ook een record te pakken. Want wie dat dat nou in vredesnaam.

Zuinig rijden in een Prius

Het is meneer Wayne Gerdes gelukt om het record te claimen. Hij begon in Los Angeles aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij vertrok richting het oosten en eindigde in New York. Zijn gemiddelde over dit ritje was 93.1 mpg, of 32,96 kilometer per liter.

Het vorige record stamt uit 2016, toen iemand een gemiddelde van 76.6 mpg (27,12 km/l) wist te vestigen met een Kia Niro. Een Prius is een stuk gestroomlijnder, dus wat dat betreft ook weer geen wonder dat Gerdes dit record wist te behalen. Je moet er ook maar net zin in hebben om meer dan 5.000 kilometer met een fluwelen rechtervoet te rijden. De gemiddelde Autoblog-redacteur zou al na 100 kilometer kramp krijgen. De totale afstand die Gerdes aflegde in zijn Prius was 3.211.7 mijl, oftewel 5.168 kilometer.

Meer dan 5.000 kilometer hypermilen. Potverdrie, wat een baas. Dit record is het tegenovergestelde van de Canonball Run. Ik doe het hem niet na.