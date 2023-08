Ruf Tribute brengt luchtgekoelde 911 weer terug

De Ruf Tribute moet wel de beste auto in de wereld zijn: luchtkoeling!

This is the best and greatest song in the world. Tribute. Het is de intro van de hit van Tenacious D. En ze hebben wel degelijk een punt, want Tribute is een geweldig nummer. Alle facetten van rockmuziek zitten erin verwerkt, ondanks dat geen facet echt origineel is, is het samenbrengen van al die elementen dat wél.

De Ruf Tribute is eigenlijk exact hetzelfde. Niet omdat Alois Ruf een fan is van Jack Black, maar omdat we natuurlijk een leuk stukje voor jouw willen schrijven op deze zondagmorgen en dat werkt altijd met een vergezochte analogie.

Feestvarken

Wat is de Ruf Tribute? Nou, dat is een feestvarken om zestig jaar Porsche 911 te vieren. Dat doet Porsche binnenkort hoogstwaarschijnlijk zelf met een 911 60 Jahre 911 Anniversary Edition (ze zijn origineel daar), maar Ruf doet het met de Tribute. De basis is identiek aan die van de tweede generatie Yellowbird en SCR. Dat wil zeggen een auto die LIJKT op een 911, maar eigenlijk in alles helemaal uniek is.

De body lijkt op die van een 930 of 964, maar is compleet uit koolstofvezel opgetrokken. Maar het meest bijzondere is dus die motor, want die is ECHT luchtgekoeld! In 2023! Het is een heel bijzondere motor die Alois Ruf persoonlijk zelf heeft ontworpen. Het is namelijk zeker geen ouderwets blok, met twee ‘bovenliggende’ nokkenassen, drie kleppen per cilinder, twee turbo’s, variabele kleptiming (en lift), dubbele intercoolers, plus dry-sump oliesmering.

Prestaties Ruf Tribute

Qua vermogen hoef je niet te klagen met 550 pk, dat bij 6.750 toeren op je staat te wachten. Het maximum draaimoment is 750 Nm, dat bij 4.500 paraat is. Het lijkt dus wel degelijk een toerenmachine te zijn. We moeten het er overigens wel bij zeggen: Ruf rondt de cijfers altijd drastisch naar beneden af. Of zoals Alois Ruf zelf altijd zegt “we gebruiken grote paarden.” Prestatiecijfers worden nog niet gegeven, maar zijn ook niet echt relevant. De Ruf Tribute zal ongetwijfeld bijzonder snel zijn.

De auto is voorzien van een instelbare schroefset die KW speciaal voor Ruf heeft ontwikkeld. Het onderstel is voorzien van een pushrod setup én kent dubbele draagarmen rondom. Voor een verhoogde vorm van veiligheid en stijfheid maakt ook de Ruf Tribute gebruik van een IRC, de Integrated Roll Cage, dat is een rolkooi die precies achter de stijlen zit. Je hebt dus wel de extra veiligheid en stijfheid, maar niet kijkt niet tegen het buizenwerk aan.

De Ruf Tribute maakt zijn debuut op Monterey Car Week, waar ze bij Ruf Automobile ook al de Ruf R Spyder én Ruf CTR 3 Evo hebben meegenomen.