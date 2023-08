Ruf CTR3 Evo is de krachtigste Ruf tot nu toe

Mag het een onsje meer zijn? De Ruf CTR3 Evo zegt volmondig ja!

Bij Ruf zijn ze er niet vies van knotsgekke auto’s te bouwen. Men neme een Porsche om er vervolgens iets compleets krankzinnigs van te maken. De Ruf CTR3 kennen we al jaren en tijdens de Monterey Car Week heeft het merk de ultieme doorontwikkeling gepresenteerd. Het is de Ruf CTR3 Evo.

Met de oneliner krachtigste Ruf tot nu toe valt het Duitse automerk al meteen binnen. Hoppa! Een 3.8 liter zescilinder boxer met twee turbo’s geeft je 800 pk en 989 Nm aan koppel om mee te spelen. Informatie met betrekking tot de prestaties zijn helaas niet bekendgemaakt. Maar iedereen kan raden dat je met deze specs niet als laatste bij het stoplicht vertrekt.

Om het gewicht te drukken is de body gemaakt van kevlar composiet. Net als de eveneens nieuw gepresenteerde Ruf R Spyder, krijgt ook deze CTR3 Evo goodies van McPherson voor de ophanging. Om het geweld tot stoppen te krijgen zijn er carbon keramische remmen met zes zuigers gemonteerd. De achtervleugel komt ook omhoog om te helpen met de remactie.

En dan het uiterlijk van de Ruf. Het is duidelijk de CTR3 zoals we het oorspronkelijke model kennen, maar dan met de volumeknop volledig naar standje max gedraaid. Het blauwe kleurtje helpt ook wel mee moeten we zeggen.

De voorkant heeft nog wel weg van zijn voorganger. De achterzijde zeker niet. Vier ronde achterlichten, een flinke spoiler en in het interieur carbon kuipstoelen waar je niet zomaar uitvliegt bij het betere bochtenwerk. Een auto die je wil opvreten zodra het de kans krijgt. Ja, we snappen de Ruf CTR3 Evo wel.