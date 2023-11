Verzamelaar moet twee Spectres kopen om de eerste te zijn

Dat is dan tweemaal Rolls-Royce Spectre voor de heer Michael Fux.

Het leven van een autoverzamelaar is niet makkelijk. Telkens wil je de collectie uitbreiden of aanpassen. En dan is het wachten op het nieuwe speelgoed. Je hoeft geen verzamelaar zijn om te weten dat wachten nog wel het meest vervelendste aspect is van een auto kopen. Michael Fux heeft de ideale oplossing gevonden om de situatie voor hemzelf te verzachten.

De nieuwe Rolls-Royce Spectre is hier en Michael Fux kon niet wachten om de zijne in ontvangst te nemen. Echter, zoals je weet worden RR’s helemaal naar eigen smaak samengesteld. Het duurt dus maanden of soms zelfs meer dan een jaar voordat je de sleutels van de nieuwe bolide in ontvangst kan nemen.

Fux heeft daar iets op bedacht. Hij kocht er gewoon twee. De baas. Eentje is helemaal naar zijn eigen smaak samengesteld en deze is nog niet klaar. In Goodwood zijn ze druk met het bouwen van de Spectre voor meneer Fux. Dat gaat nog wel een aantal maanden duren.

Om de pijn van het wachten te verzachten kocht Michael Fux een tweede Rolls-Royce Spectre. Eentje uit de doos, die snel door het Britse automerk geleverd kon worden. Daardoor heeft Fux nu de allereerste Rolls-Royce Spectre van de Verenigde Staten. Een leuke primeur voor de autoverzamelaar.

Tegenover Motor1 zegt de man dat dit zijn derde elektrische auto is. De collectie bestaat uit meer dan 100 auto’s. Naast de Spectre heeft Fux ook nog een elektrische Hummer en een Tesla Model S Plaid.

Michael Fux is een bekende van Rolls-Royce en de Spectre is zeker niet zijn eerste. De matrassenkoning bezit onder andere een Cullinan, een Wraith en een Dawn. Daarnaast verzint hij graag zelf kleuren in samenwerking met het prestigemerk. Onder andere Blue Candy, Green Jade Pearl en Fuxia zijn zelfverzonnen tinten.

Zijn gepersonaliseerde Spectre arriveert aan het einde van 2024. Tot die tijd kan hij tuffen in deze ‘saaie’ Spectre, of één van zijn andere auto’s.