Pagani Huayra BC Roadster de snelste op Spa [video] - Autoblog.nl

De Pagani Huayra BC Roadster is meer dan alleen kunst op wielen. Het apparaat is ook nog eens bloedjesnel in de bochten.

Als je denkt aan een record op een circuit met een productieauto is Pagani vast niet het eerste merk dat in je opkomt. Nissan met de GT-R, Porsche, Lamborghini of McLaren zijn dan de merken die in elk geval bij mij naar boven komen. Niets is minder waar als het gaat om het record voor de snelste productieauto op het Circuit van Spa-Francorchamps. Vanaf heden is dat record namelijk in handen van de Pagani Huayra BC Roadster.

Het gaat hier overigens om een onofficieel record. Spa is een circuit waar auto’s met veel vermogen en goede aerodynamica zich thuisvoelen. De Formule 1 laat zien hoe achterlijk hard je de bochten kunt nemen. Pagani wist tijdens een test een tijd van 2:23.08 te rijden. Het vorige record lag op 2:24.82. Die tijd werd vorig jaar vastgesteld met een McLaren Senna tijdens een exclusieve trackday.

Pagani was zo vriendelijk om onboard beelden van het rondje vrij te geven op video. Het laat goed zien waar de Pagani Huayra BC Roadster met zijn 6.0 biturbo V12 toe in staat is. De vorig jaar gepresenteerde BC Roadster komt in een oplage van 40 stuks. Doe geen moeite. Alle exemplaren zijn al uitverkocht.