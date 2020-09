Vernieuwde Volkswagen ID-R moet lijken op ID.3 - Autoblog.nl

De vernieuwde Volkswagen ID-R moet zorgen voor een duidelijke link tussen de ID-modellen.

Als het moet, kunnen autofabrikanten enorm snel schakelen. Dat bewees Volkswagen. Nog niet zo heel erg lang geleden had Volkswagen overal een antwoord op. Een Dacia concurrent? Piëch vertelde dat men maar een gebruikte Golf moest kopen. Die was beter.

Hybrides? Nee joh, ook nergens voor nodig. Nee joh, een Golf TDI is veel zuiniger. Piëch en zijn midden-managers schreeuwden dermate hard naar de werknemers dat ze uiteindelijk uitkwamen op kunstmatig schone diesels. Deze manier van leiding geven, leverde het bedirjf een flinke imagoschade op. In no time moest het roer om bij het gigantische bedrijf. Het merk ging vol inzetten op elektrisch.

Appetizers

De e-Up en e-Golf waren appetizers. Er moest een complete elektrische modellijn komen in de ‘ID’-familie. De eerste telg (de ID.3) is al onthuld en heel binnenkort volgt er een tweede. Als imago-booster voor deze modellen is er de Volkswagen ID-R.

Echter, de ID-R wordt nu ook een paar jaartjes ouder en dus is het tijd om deze ook iets aan te passen. Dat is natuurlijk een beetje symbolisch, want de ID-R is namelijk geen straatauto. Het is een raceauto die niet mee kan doen aan welke race dan ook. Een beetje hetzelfde als de Ferrari FXX, Pagani Zonda R of Porsche 919 Evo.

Kleurstelling vernieuwde Volkswagen ID-R

Het meest in het oog springende detail van de vernieuwde Volkswagen ID-R is de nieuwe kleurstelling. Er is nu gekozen voor een blauw-zilveren kleurencombinatie. De reden is logisch, die blauwe tint hoort bij de Volkswagen R-modellen. Echt nieuw zijn de hongraat elementen. Helaas niet op de wielen, maar op voorspoiler en C-stijlen. Het zwarte dak moet een link leggen met de gewone Volkswagen ID-modellen. Volkswagen zegt dat de ID-R lijkt op de uitstekend rijdende ID-3.

Techniek vernieuwde Volkswagen ID-R

De techniek van de vernieuwde Volkswagen ID-R blijft verder hetzelfde. De auto is voorzien van twee elektromotoren die 680 pk gezamenlijk leveren. De ID-R is gebouwd om allerlei records aan diggelen te rijden. Iets dat erg goed lukt, overigens. Dat bereiken ze mede dankzij een relatief klein accupakket (nog geen 25 kWh), waardoor het gewicht ‘slechts’ 1.100 kilogram bedraagt.









De wijzigingen aan de vernieuwde ID-R zijn nu nog erg subtiel. Volkswagen heeft eerder al eens bevestigd dat er een ID-R EVO zal verschijnen met afwijkende techniek.