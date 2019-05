Alle McLarens Senna op gele platen en wat ze hebben gekost

Dit zijn ze allemaal.

Afgelopen week werden wij verrast door het nieuws dat er wederom een nieuwe McLaren Senna op gele platen was gezet. Een vlugge check bij de RDW laat zien dat de teller daarmee ondertussen alweer op liefst drie heuse exemplaren staat.

Dat is toch een behoorlijk aantal stuks voor een hagelnieuwe McLaren die in Nederland ruim een miljoen euro kost. Dankzij onze trouwe Autojunkers hebben wij inmiddels ieder van de Nederlandse Senna’s in onze database staan. We vieren dit feit door ieder van de Senna’s te verzamelen in een klein lijstje.

Voor de goede orde: de McLaren Senna is tegen het einde van 2017 onthuld alszijnde de meest extreme auto van het merk. Het is de belichaming van de uitdrukking “functie boven vorm” en dat is te zien – het is zo mogelijk een van de lelijkste voertuigen die McLaren ooit heeft geproduceerd. Wel is het daarom een spectaculair circuitwapen. Goed, dat, maar ook zijn 800 pk sterke vierliter twin-turbo V8 houden die reputatie hoog.

XN-981-B, 1.111.198 euro, 59.409 euro aan BPM

Nummer één, hij is alweer enkele maanden geleden gespot, maar recentelijk kregen wij voor het eerst fatsoenlijke foto’s binnen van deze bijzondere auto. De fotograaf heeft (hopelijk) het terrein van de eigenaar mogen betreden om zijn Senna van alle kanten op de plaat te zetten. Naast een zo fraaie en soepel gevormde 720S komt de Senna nog onnatuurlijker voor de dag.



ZB-432-X, 1.195.497 euro, 59.409 euro aan BPM

Of het puur toeval is, of dat de eigenaar het perfect heeft uitgekiend: het feit is dat deze McLaren Senna op 1 mei, 25 jaar na het overlijden van Formule 1-coureur Ayrton Senna, op kenteken is gezet. Zelfs als je de auto niet kunt waarderen om zijn vormen, zul je moeten toegeven dat dit niets minder dan schitterend is.



XP-753-G, 1.272.529 euro, 59.409 euro aan BPM

De derde en laatste McLaren Senna die in Nederland op kenteken staat, is bij ons slechts eenmaal gespot. Autojunk-gebruiker @pmcarsspottersv2 wist de klaarblijkelijk cameraschuwe Senna toch op de foto te krijgen, toen hij door zijn eigenaar werd uitgelaten op het TT Circuit van Assen.