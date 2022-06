Klachten Mercedes hebben averechts effect: FIA grijpt in!

No, FIA, No! That is was not right! De klachten van Mercedes aan het adres van de FIA pakten verkeerd uit voor Lewis en Toto.

Bij Mercedes gaat het nog niet precies hoe ze het zouden willen. Bij de tweede pre-season tests op Bahrein leek het er aanvankelijk op dat ze een revolutionair appraat hadden ontworpen. Wat blijkt: dat hadden ze inderdaad ook. Het design met de extreem kleine sidepods was erg bijzonder.

Helaas is het ontwerp niet bijzonder snel. Sowieso komt de W13 (zoals de auto dit jaar niet geheel onterecht heet) snelheid te kort, maar er is nog een probleem: porpoising. Je weet wel, dat op-en-neer gestuiter. Na de GP Azerbeidzjan 2022 hebben Mercedes (en andere teams) hun beklag gedaan. Het stuiteren zou namelijk gevaarlijk zijn voor de coureurs.

Klachten Mercedes

De FIA heeft geluisterd naar de klachten van onder andere Lewis Hamilton, Toto Wolf en Mercedes en heeft besloten in te grijpen. Al voor de GP Canada 2022 worden er maatregelen getroffen. De FIA gaat namelijk nu al ingrijpen om het te verhelpen. Krijgen ze nu bij Mercedes eindelijk hun zin?

Nou, nee. De poepdoos (zoals Toto Wollf de Mercedes W13 noemt) zal namelijk nog langzamer worden. Het pakt dus niet goed voor Mercedes uit. In plaats dat de auto’s opnieuw ontworpen mogen worden, moet Mercedes de auto namelijk verhogen! Dat zal er voor zorgen dat de Mercedes F1-auto van dit jaar nog langzamer zal zijn.

10 millimeter verhogen

En het is niet eens een loze kreet, de FIA doet waar Nederlandse politici altijd mee schermen. Ze gaan het issue namelijk ‘keihard aanpakken’. Het idee is simpel, als de auto niet voldoet aan de technische richtlijnen en te veel stuitert, moet een team de auto aanpassen door deze met minimaal 10 millimeter te verhogen. Geven de teams hier geen gehoor aan, volgt diskwalificatie. Gniffel.

Omdat de nieuwe regels wel héél snel zijn ingevoerd – dit weekend dus al – heeft de FIA voor Canada een paar uitzonderingen. Zo mogen ze rijden met een dikkere vloer en een extra versteviging.

Via: FIA