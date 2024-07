Dit turbomotortje draait gewoon 9.500 toeren

Een turbomotortje die 9.500 toeren is niet verkeerd, zeg!

Automerken zijn zich enorm aan het verloochenen. Decenialang zijn ze bezig om hun imago zorgvuldig op te bouwen. Ze maken bijzondere technologische keuzes vanuit een bepaalde overtuiging. Ze zijn hun zorgvuldig opgebouwde imago in no time aan het afbouwen. Natuurlijk valt het bij BMW het meeste op: atmosferische zes-in-lijnmotoren, achterwielaandrijving en hofmeisterknikjes zijn geen zekerheden meer. Evenals dubbele koplampen, L-vormige achterlichten of twee nieren.

De reden dat automerken dit doen heeft vooral te maken met typegoedkeuring (milieu- en veiligheidseisen) en de smaak van de consument. Die wil namelijk een auto die overduidelijk nieuw is. Verder maakt het niet zo heel erg veel uit, zo lang het maar een vormloze crossover is. Stapt wel zo makkelijk in en altijd handig als je op safari wil gaan.

Subaru WRX Project Midnight

Bij Subaru hebben de puristen het ietsje makkelijker. Zo verkoopt het merk og altijd de BRZ, met viercilinder boxermotor en achterwielaandrijving! Nu is die aandrijving niet typisch Subaru, de motorlayout is dat wel. In combinatie met een transaxle is het de perfecte manier om vierwielaandrijving. toe te passen. Waar een lijnmotor erg lang en hoog is (zoals bij een Audi), is de boxermotor veel korter en lager. Subaru past dit principe nog altijd toe op een hoop auto’s.

Maar wat wij willen is een WRX STI. Een compacte sedan met een grote spoiler, veel vermogen en aanvaardbaar prijskaartje. Dat was jarenlang hét recept voor gouden verkoopcijfers. Er is weliswaar een Subaru WRX, maar dat is een beetje een soort Volvo S60 Cross Country-achtig geval. Toch is Subaru voor ons bezig geweest met de ‘WRX Project Midnight’.

Het is een apparaat met een uiterlijk dat Rick Brandsteder zou omschrijven als ‘heftig’. Kijk, dít is nog eens een achterspoiler. Geen halfbakken gedoe met lipjes en stripjes, maar een extreme vleugel. Zolang ze maar iconisch zijn, dan mag het.

9.500 toeren!

De technische specificaties zijn eveneens heftig. De motor is een keurige 2.0 viercilinder boxermotor, maar wel met een enorme turbo en nog een hele rits aan modificaties. Het eindresultaat? 670 pk! Het koppel is zo mogelijk indrukwekkender: 920 Nm! Het maximumtoerental is maar liefst 9.500 toeren. Dit is overduidelijk een competitiemotor, geen downsizeblokje. Dat zie je ook aan de wielen: slechts 18 inch in diameter, maar wel 280 mm breed.

de Subaru WRX Project Midnight zal zijn publieksdebuut maken op het Goodwood Festival of Speed dat binnenkort zijn poorten opent. Oud Red Bull-coureur Scott Speed (beste naam ooit voor een coureur?) zal de WRX Project Midnight over de baan jagen op jacht naar een uiterst rappe tijd. Gezien het lage gewicht van de auto (slechts 1.120 kg) schatten we in dat er niet veel snellere auto’s zullen. De auto lijkt specifiek voor dit doeleinde gebouwd.

Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat er elementen van de WRX Project Midnight naar een productieversie zullen leiden. Voordat je te vroeg juicht, Subaru heeft er echt een bizar talent voor om geweldige concepts, studiemodellen en prototypes uiteindelijk er uiteindelijk uit te laten zien als Sloveense budget-huurauto.

