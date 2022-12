Pakt Max Verstappen hattrick met Sportman van het jaar 2022?

Max Verstappen flikt het weer, hij is genomineerd voor Sportman van het jaar 2022.

Niet geheel onverwacht natuurlijk! Verstappen is dit jaar wederom kampioen geworden en dat is natuurlijk een prestatie van formaat. Hij is een van de drie genomineerden. De baanwielrenner Harry Lavreysen en langebaanschaatser Thomas Krol zijn de andere twee.

Verstappen genomineerd voor Sportman van het jaar 2022

Voor Verstappen is de nominatie niet nieuw. Hij heeft de prijs al twee keer binnengesleept. De eerste keer was al in 2016, dat is alweer zes jaar geleden. Toen won hij de prijs omdat hij de jongste Grand Prix-winnaar ooit was geworden, een geweldige prestatie dat werd beloond. En natuurlijk in 2021, omdat hij voor de eerste keer wereldkampioen geworden was in de Formule 1. Destijds had Verstappen andere verplichtingen en kwam zijn vader Jos de prijs ophalen.

Dit jaar mag hij dus weer meedingen voor de prijs. Hij is voor de tweede keer wereldkampioen geworden. En hoe?! Met vijftien zeges in een seizoen is dat met recht een knappe prestatie. De organisatie van de prijs kan dus dan ook niet om Verstappen heen. De prijs zal 21 december uitgereikt worden tijdens het Sportgala 2022.

Sportgala

Nou ja, over een gala kunnen we niet echt meer spreken. Het zal meer een televisie-uitzending worden. Anders dan voorheen zal er geen rode loper liggen, zullen er minder sporters in de zaal zijn en het eindfeest is geschrapt. Dit alles om de kosten te drukken. Toch jammer, om wat prestige te geven aan een prijs helpt dit altijd wel.

Een vakjury, maar ook een stemming onder Nederlandse sporters, bepaald wie er wint. Helaas kunnen wij, gewone sportliefhebbers, niet stemmen.

Als Verstappen de prijs binnensleept dan heeft hij de prijs net zoveel keer gewonnen als Pieter van den Hoogenband. Deze zwemmer won de prijs drie keer. Echter, Verstappen is dan nog niet recordhouder. Dan moet hij hem minimaal nog een keer winnen. Dan komt hij op gelijke hoogte met onder andere judoka Anton Geesink.

Mooi rijtje topsporters waar Verstappen prima tussen past, dunkt mij.