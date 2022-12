Elektrische auto’s hebben de beste apps

Het blijkt dat mobiele apps voor elektrische auto’s veel beter zijn dan de apps van auto’s met een verbrandingsmotor.

Lekker je kachel op afstand aanzetten als het vriest, zeker met de temperaturen van dit moment gewoon een handige toepassing. Maar mobiele telefoon-apps voor ICE-voertuigen lopen nog steeds ver achter op apps voor EV’s.

Mobiele apps elektrische auto’s

De meeste elektrische auto’s zitten ramvol met de laatste technologieën. Dit omdat de ontwikkelingen hard gaan en de ‘normale’ auto’s hierin lijken achter te lopen. De EV’s lopen tevens voor op het gebied van apps van fabrikanten voor smartphones. Veel apps die aan deze auto’s gekoppeld zijn doen nog steeds niet wat eigenaren willen. Dit blijkt uit een onderzoek, genaamd OEM ICE App Benchmark Study. Dit onderzoek kijkt naar de algehele tevredenheid van deze nieuwe technologieën en met name de uitkomst bij de ICE-voertuigen is opvallend te noemen.

De uitkomst is niet heel positief. Veel apps missen basisfunctionaliteiten, waar gebruikers wel op zitten te wachten. Enkele van deze apps maken het wel mogelijk om je voertuig op afstand te vergrendelen, maar het geeft niet de status door (open of dicht). Daarom gebruiken veel eigenaren de app minder of niet.

Dit komt ook doordat de apps onvolledig zijn. Slechts 34 procent van de apps biedt geavanceerde functies, denk aan de mogelijkheid de stoelverwarming aan te zetten of de climate control op afstand bedienen.

De algehele tevredenheid over deze nieuwe technologieën is slechts 699, op een schaal van 1000 punten.

Wat we willen

Natuurlijk willen we allemaal de auto kunnen ontgrendelen met de app. Sommige merken doen het best redelijk. Mercedes bijvoorbeeld. Maar geen enkele app presteert zo goed als een app van een EV. De reden hiertoe blijft onduidelijk. Misschien omdat de doelgroep anders is: kopers van EV’s verwachten absoluut de laatste tech. Anders gaan ze wel naar een andere fabrikant die wel het totale plaatje aan kan bieden.

Schokkend is dat maar 16 procent van de apps voor een auto met een verbrandingsmotor de sleuteltechnolgie heeft. Dat is echt bedroevend laag. Zeker als je een nieuwe auto koopt zou je denken dat dit er toch wel bij zit. Maar sommige gebruikers zweren (blijkbaar) nog gewoon bij een ouderwetse sleutel met handige knopjes.

In welke categorie val jij? Zijn apps echt je ding of voldoet de sleutel met extra toepassingen nog prima?