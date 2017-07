Palingso(a)p: dit is een auto bedolven met vis

Vond het incident plaats in Volendam?

Neen! Het gebeurde namelijk allemaal op Highway 101 in de pittoreske Amerikaanse staat Oregon, ingeklemd aan de West Coast tussen het zonnige California en frisse Washington. Volgens The Oregonian reed Salvatore Tragale daar met de truck vol vissen toen hij moest afremmen voor wegwerkzaamheden. Waarschijnlijk was zijn rijstijl niet helemaal zuiver op de graat, want de containers met de vis schoten los van de truck en werden gelanceerd in de richting van een zwik auto’s. Enkelen daarvan raakten bedolven onder de gladde glibberaars.

Het incident schokte de desbetreffende bestuurders ongetwijfeld als een sidderaal, maar de horror was daarmee nog niet voorbij. Hoewel de waterwezens namelijk lijken op paling, zijn het stiekem slijmprikken, in het engels ook wel slime eels genoemd. Wat blijkt, deze beestjes kunnen als ze gestressed zijn een ontiegelijke hoeveelheid slijm afscheiden. Als je dat slijm combineert met water is elk individu naar verluidt goed voor ongeveer 18 liter glibberige zooi.

Zoals te zien is op de foto’s zaten de auto’s en het stuk weg dan ook flink vol vissensnot. Knappe detailer die de geur van rotte vis nog uit de auto’s weet te krijgen. Iemand toevallig zin in een toastje met paling?



Image-Credit: Depoe Bay Fire Department via Twitter.