Waarom Tesla top is en andere merken viespeuken zijn

Wat is het tegenovergestelde van 'groen' eigenlijk?

In de politiek kennen we het stijlvolle spreekwoord ‘links lullen, rechts vullen’. Wim Kok, Wouter Bos, je kent ze wel, neo-gauchisten van het eerste uur. Het equivalent hiervan in de autowereld lijkt te zijn om net te doen alsof je ontzettend begaan bent met het milieu, maar op de achtergrond keihard te vechten tegen scherpere uitstootnormen.

Terwijl de grote fabrikanten elkaar de loef af proberen te steken met pakkende reclames en termen als GreenLine, BlueEfficiency, e-tron, Efficient Dynamics et cetera, hebben ze namelijk gezamenlijk een brief gestuurd aan China. De brief is een reactie op het plan van de Chinezen om fabrikanten vanaf 2018 te verplichten om X procent van hun autoverkopen EV’s te laten zijn. Het percentage stijgt vervolgens gestaag door naar minimaal 20 procent in 2025. Als fabrikanten niet voldoen aan de eisen, worden ze geweerd van de Chinese markt.

De fabrikanten vinden dit geen puik plan. Persbureau Reuters heeft de inhoud van hun brief onder ogen gekregen en zonder teveel in te gaan op de details leest deze feitelijk als volgt:

Beste China, Kappen met die quota voor EV’s, 请. Vriendelijke Groet, AAPC, ACEA, JAMA, en KAOMA KAMA

De vier afzendende afkortingen staan respectievelijk voor de American Automotive Policy Council, de European Automobile Manufacturers Association, de Japan Automobile Manufacturers Association en de Korea Automobile Manufacturers Association. Bij deze clubs zijn vrijwel alle fabrikanten die ertoe doen aangesloten, behalve Tesla! De toko van Elon ontsnapt in dit geval dus aan boter op het hoofd.

Voordat je overigens denkt dat we bij Autoblog opeens niet meer houden van verkwistend gas geven: rustig maar, daar kunnen we nog steeds intens van genieten. Maar de hypocrisie van de fabrikanten neemt tegenwoordig wel enigszins potsierlijke vormen aan. En dat laat misschien wel een slechtere nasmaak achter dan de heerlijke geur van benzinedampen bij het tankstation.