Engeland FP1: Max derde, Red Bull sneller dan Ferrari

De eerste sessie in Silverstone werd zojuist afgewerkt in frisse omstandigheden. Wat zijn de eerste bevindingen van dit F1-weekend?

Net als Brabantse nachten komt het begin van de sessie wat lastig op gang. Het kwik stijgt maar tot 15 graden en dat lijkt een wat afschrikkende werking te hebben op de coureurs en teams. Vettel gaat overigens wel direct naar buiten om wat rondjes te doen met ‘The Shield’. Echt hard gaat hij er niet mee en na een dik kwartier wordt de contraptie weer van zijn auto gehaald. Hieronder zie je bewegend beeld van Vettel met voorruit.

Verstappen maakt een klein foutje als hij de pits binnen komt rijden en pardoes zijn pitbox voorbij rijdt. Het team moet hem even terugduwen naar de juiste plaats. Het random foutje doet ons even terugdenken aan die keer dat Max zomaar de pits opzocht in de Grand Prix van Amerika vorig jaar zonder dat daar aanleiding voor was. Maar goed, zo’n momentje van onachtzaamheid kan iedereen weleens overkomen. Dit weekend mikt Max naar eigen zeggen op het completeren van minimaal twee rondjes!

Ook opvallend na het eerdere bericht van vanochtend is dat Sainz gewoon aan de start van de sessie verschijnt. De FIA is naar buiten gekomen met een halfbakken statement waaruit min of meer blijkt dat ze eerder spijkers op laag water gezocht hebben. De ‘knopen’ in de strengen zijn geen valse opzet van Toro Rosso maar blijken gewoon bij het design te horen dat het team al het hele jaar gebruikt. Desalniettemin wil de FIA wel alsnog meer onderzoek doen…Enfin, we denken nu dat Carlos ook gewoon aan de start zal verschijnen van alle andere sessies.

Massa schiet even wat te wijd over een curbstone en beschadigt de vloer van zijn auto. Later zou Ricciardo zijn voorbeeld volgens. Los van een spinnetje van Vettel en een excursie naast de baan van Stroll gebeurt er echter verder weinig. Dus is het tijd voor statistieken! Net als bij de vorige race gooit de FIA er deze statistiek uit van de snelheden in de speedtrap waaruit blijkt dat de Mercedes-PU oppermachtig is.

Vervolgens krijgen we nog te zien dat Daniil Kvyat 5,5 G trekt door Becketts. Silverstone is dus echt een monsterlijke baan geworden dankzij de nieuwe auto’s.

Resteert ons alleen nog de nobele taak om het eindresultaat op te pennen. Bottas is de snelste, voor teamgenoot Hamilton, Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Raikkonen en Vettel zijn de nummers vijf en zes, vlak voor Daniil ‘de torpedo’ Kvyat die nog een technisch probleempje kende aan het eind van de sessie. Net als in Oostenrijk is er goed nieuws voor McLaren: Alonso en Vandoorne halen beiden de top-10 en sandwichen Felipe Massa op de negende plaats. Antonio Giovinazzi, die eerder dit jaar nog twee races reed voor Sauber, eindigt de sessie als zestiende voor Haas op vier tienden afstand van Romain Grosjean.



De volledige uitslag:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Max Verstappen

4. Daniel Ricciardo

5. Kimi Raikkonen

6. Sebastian Vettel

7. Daniil Kvyat

8. Fernando Alonso

9. Felipe Massa

10. Stoffel Vandoorne

11. Carlos Sainz

12. Esteban Ocon

13. Sergio Perez

14. Romain Grosjean

15. Lance Stroll

16. Antonio Giovinazzi

17. Nico Hulkenberg

18. Jolyon Palmer

19. Pascal Wehrlein

20. Marcus Ericsson