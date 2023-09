Papa Pérez laat weer van zich horen. Want het ligt aan iedereen, behalve aan zijn zoon…

Jantje lacht, Jantje huilt. Dat was een beetje de sfeer bij red Bull na de Grand Prix van Japan. Max Verstappen domineerde als nooit tevoren. Alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Alleen raakte hij niemand aan, hij haalde gewoon correct in.

Hoe anders was het bij Sergio Pérez… De beste man had een draak van een weekend. Serieus, het kon oprecht niet heel veel slechter dan wat hij heeft laten zien. Twee vleugels gesloopt, penalty omdat hij mensen inhaalde onder safetycar, twee concullega’s uitgeschakeld. Helemaal ruk dus.

Maar dat lag niet aan Sergio. Aldus papa Pérez.

Papa Pérez: Red Bull werkt mijn zoon tegen

Volgens hem is het hele team van Red Bull namelijk gebouwd om Max Verstappen. Als Max een auto wil met meer grip aan de voorkant, dan krijgt hij die. En Sergio dus ook. Als Max een extra snelle sticker op de neus wil, krijgt hij die. En Sergio dus ook.

Allemaal leuk en aardig, maar volgens papa Pérez is zijn zoon dus de dupe. Er is maar plek voor 1 wereldkampioen en dat is Max, zegt hij. En daar heeft Checo zich in te schikken. Waarvan akte.

Overigens is het wel grappig dat Papa Pérez eerder nog zei dat er helemaal geen favoriet is binnen het team. En dat zijn zoon een van de meest gewilde coureurs van de grid is. Gelukkig dat hij er nog in gelooft. Sergio zelf namelijk niet…