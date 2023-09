Perez steeds verder onder druk na rampzalig weekend

Sergio Perez heeft lang stand gehouden. Maar hij verzuipt nu toch onder de druk die het zijn van de tweede man naast Max Verstappen bij Red Bull meebrengt.

Stiekem was het best een leuke race vanochtend in Japan, op een extreem gaaf circuit. Probleem was alleen: Max Emilian was weer belachelijk dominant. De Red Bull RB19 gaat als een speer op dit soort banen met snelle bochten. Eigenlijk zoals de auto’s van Adrian Newey (bijna) altijd hebben gedaan. Zo was het, na de start en misschien heel even voor de pitstop van Max nadat Piastri was gestopt onder de VSC, nooit echt spannend voor de zege. Red Bull Racing haalde zo ook de titel bij de constructeurs binnen.

1-2tje

Er was echter ook weer een olifant in de kamer. Misschien was het wel exemplarisch voor het hele seizoen, dat Perez geen bijdrage leverde vandaag aan het binnen halen van die constructeurs-titel. De Mexicaan had zichzelf een enorme dienst kunnen bewijzen door voor het beeld een 1-2tje te scoren en mee te delen in de feestvreugde. Maar in plaats daarvan zakte hij andermaal volledig door het ijs.

Alleen 4 strafpunten

Het was een Monaco-esque rampweekend voor Perez. Hij scoorde wel punten, maar dan alleen op zijn FIA superlicentie in de vorm van 4 strafpunten. De Mexicaan was de eerste om dat zelf toe te geven. Het was knudde het hele weekend. Het begon met een matige kwalificatie, een touché aan het begin van de race en vervolgens een uitermate knullige ‘inhaalactie’ jegens Magnussen.

Sneu

Die laatste succesvol afronden zat nooit in het vat en dus tikte PER de Deen in de rondte. Perez moest zijn derde neus van de dag halen, was iets ’te slim’ in de pitstraat en kreeg daarvoor ook nog een straf. De sneuheid was compleet toen de Mexicaan door Red Bull met ronden achterstand nog even de baan opgestuurd werd. Dit zodat hij in ieder geval niet een gridstraf meeneemt naar Qatar.

Flipperbal

Na afloop zijn team-honcho’s Marko en Horner dan ook niet echt te spreken over PER. Marko is nog relatief mild. Hij zegt dat alles vandaag fout ging. Horner is dit keer nog iets minder positief dan de ascerbische Oostenrijker. Hij zegt dat Sergio een dramatisch begin van de race had en een soort flipperbal werd, waarna alles daarna misging. Het enige wat volgens Horner goed ging, was het vermijden van de gridstraf voor Qatar. Ouch…

Perez is de nieuwe Albon, of Gasly

Er is dan ook geen weg omheen: Perez verzuipt steeds meer naast Max Verstappen. Op een of andere manier kan de Mexicaan, net als Albon en Gasly voor hem, niet de snelheid uit de Red Bull halen die Max eruit peurt. Twee jaar lang wist de veteraan dat te compenseren door rustig te blijven, punten te pakken en af en toe de zeges en podia te halen als het wel een keer lukt. Maar dit jaar is Max zó ongenaakbaar, dat de rookie-achtige foutjes er ook insluipen. In Singapore torpedeerde Perez al Albon en een week later is nu Magnussen het haasje. En dan ben je opeens niet alleen traag maar ook een brokkenpiloot.

Contract in gevaar?

Perez heeft een contract voor volgend jaar, maar gezien Red Bull track record, hebben steeds meer mensen er een hard hoofd in dat hij dat gaat uitdienen. Het nadeel voor Red Bull is dat Perez ongetwijfeld wat duurder is om uit te kopen dan Nyck de Vries. Maar goed, het geld stroomt binnen als water bij het team en ze mogen het toch niet uitgeven aan andere dingen. Zeker nu Lawson zich aandient als potentieel bona fide F1 coureur, zou het niemand meer verbazen als Checo eruit vliegt.