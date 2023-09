Lezersvraag: Bij welke benzineprijs laat jij de auto staan?

Of laat jij je auto nóóit staan? Ongeacht de benzineprijs?

Ik vind het niet leuk meer. Zo, dat is eruit. Want serieus, de benzineprijs is niet meer te doen man. Bijna 2.30 voor een liter E10 aan de snelweg, 2:12 voor een liter van hetzelfde spul bij een onbemande pomp. Iedere week gaat er voor zo’n 200 euro in mijn auto en al moet ik kosten maken van de accountant, ik vind het niet meer leuk.

Ja, tuurlijk. Het kan altijd erger, maar toch. Ik vind het niet meer leuk en ben dus serieus aan het kijken naar alternatieven. Om op een meer kostenbesparende manier door het verkeer te zoeven…

Maar op dit moment laat ik de auto vooralsnog niet staan. Niet vanwege de benzineprijs in elk geval. Meestal vind ik de autoritjes die ik maak enorm noodzakelijk en kan ik dus niet anders. Ik bedoel, als het regent ga ik niet lopend naar de Albert Heijn om de hoek…

Bij welke benzineprijs laat jij de auto staan?

Ja, ik laat de auto weleens staan hoor. Maar dat heeft meer te maken met de plek waar ik naartoe moet. Als ik naar een drukke stad moet die enigszins in de buurt is, pak ik de scooter. Gratis parkeren en geen files. En ja, een volle tank kost 15 euro, ook fijn.

Maar als de stad wat verder weg is, dan pak ik óf de auto, óf ik ga niet. Ik heb zo’n ontzettende hekel aan het OV dat ik dan liever het feestje maar gewoon mis. En als klap op de vuurpijl scheelt dat ook nog eens een heleboel geld dat ik bespaar aan parkeren en het voldoen aan die hoge benzineprijs… Of de trein.

Maar goed, het gaat niet over mij. Of in elk geval, nu niet meer. Want nu wil ik het van jou weten, beste Autobloglezer. Bij welke benzineprijs laat jij de auto staan? Of heb je mazzel en heb je een tankpas bij de leasewagen en gaat deze hele discussie aan jouw neus voorbij?

We zijn reuze benieuwd!