Pérez nu al vrede met verlaten Red Bull

Sergio Pérez neemt zijn opties door voor na zijn periode bij Red Bull.

Het is niet makkelijk om een nummer 2 coureur te zijn bij een team. Formule 1-coureurs hebben veelal alles gewonnen wat er te winnen valt in de Formule 1. In de Formule 1 zijn de verhoudingen helemaal anders.

Zoals Hennie Huisman zingt, kan er maar één de beste zijn. Dus ondanks dat je in de voorgaande klasses zeer competitief was, zul je het in de F1 veelal moeten doen met een stoeltje bij een minder team en als het een beetje tegenzit bij een team met een veel betere coureur.

Andere alternatieven na Red Bull periode

Gisteren wist @nicolasr te melden dat Pérez toegeeft dat hij niet zo constant is als Verstappen. Tja, een klein beetje gevalletje open deur natuurlijk als je naar de resultaten van het afgelopen jaar kijkt. Vandaag gaat Pérez een stapje verder door aan te geven dat hij zelf naar andere alternatieven kijkt dan Red Bull.

Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde The Race. Volgens deze Britse publicatie is Pérez op zoek naar een omgeving waar hij het gevoel heeft dat hij iets kan toevoegen. Hij is nu zijn opties aan het bekijken voor het moment dat het contract met Red Bull afloopt. Wat? Van een Roze Mercedes naar een Red Bull is toch een enorme vooruitgang? Waarom dan ineens kijken naar alternatieven?

Zeldzaam stabiele teammaat Pérez

Voor nu heeft Sergio de hoop laten varen dat hij wereldkampioen wordt, theoretisch zou het mogelijk zijn. Maar in de praktijk is het natuurlijk ondenkbaar. Ook voor het volgende seizoen zal het lastig worden. Als de Red Bull het snelste blijkt te zijn, dan moet Pérez boven zichzelf blijven uitstijgen.

Dat niet alleen, hij heeft dan ook de hulp van het team nodig. En ondanks dat Red Bull twee gelijke auto’s heeft, draait het team om hun wonderkind. Net als in de tijd met Vettel. Dat is natuurlijk volkomen begrijpelijk, daar Verstappen zeldzaam stabiel presteert (hij wint gewoon alles wat er te winnen valt).

Het is voor Checo een bijzonder situatie. Enerzijds wil hij natuurlijk maximaal presteren en races winnen. Maar ja, als je een teammaat hebt die net alles beter doet, is het lastig. Roy Makaay had ook veel meer wedstrijden moeten spelen voor het Nederlands Elftal. Anderzijds was dit stoeltje de enige optie voor Pérez, die bij Racing Point aan de kant werd geschoven.