Parbleu! Renault Twingo krijgt geen opvolger - Autoblog.nl

Na drie generaties ziet Renault geen brood meer in een kekke A-segmenter.

‘Met uitsterven bedreigd’ is misschien een iets te dramatische woordkeuze, maar er zijn diverse segmenten die net zo hard uitdunnen als de haardos van Sebastian Vettel. Daar hoort ook het A-segment bij. Je zou denken dat zuinige stadsautootjes perfect bij de tijdgeest passen, maar fabrikanten willen er natuurlijk ook nog wat aan overhouden. Veel automerken vinden dat nu toch te lastig worden en trekken de stekker uit hun A-segmenter. Of ze steken er juist een stekker ín.

Uit financiële overwegingen besloten eerder al Volkswagen, Ford, Opel, Citroën en Peugeot geen opvolgers klaar te stomen voor hun respectievelijke stadsauto’s. Nu kan er nog een merk aan dit rijtje toegevoegd worden: Renault. Na de huidige generatie gaat ook voor de Twingo het doek vallen. Dat zegt CEO Luca de Meo tegen het Franse L’Automobile Magazine.

De Twingo debuteerde in 1992 als een hippe opvolger van de Renault 4. De naam was in ieder geval een stuk creatiever dan ‘4’. Twingo is namelijk een samentrekking van Twist, Swing en Tango. Veel hipper dan dat gaan modelnamen niet worden.

Inmiddels zijn we bijna dertig jaar verder en is de Twingo bezig aan zijn derde generatie. Het feit dat alle generaties lang in productie zijn geweest zegt wel iets over het financiële plaatje. De Twingo 1, 2 en 3 zagen er stuk voor stuk heel anders uit. Met name de laatste generatie wijkt behoorlijk af omdat het een achterwielaangedreven vijfdeursauto is. Voor petrolheads was de tweede generatie desondanks de leukste, want die was er ook als RS.

Hoewel de huidige Twingo inmiddels alweer meer dan zes jaar op de markt is, kan het model nog wel even mee. Vorig jaar werd namelijk de Twingo Electric onthuld. Ook kreeg de reguliere Twingo in 2019 nog een facelift. We hoeven dus nog niet direct afscheid te nemen van dit model, maar wachten op een opvolger heeft geen zin. Het zustermodel van de Twingo, de Smart Forfour, krijgt overigens nog wél een opvolger. Om het model rendabel te maken zal deze in China gebouwd worden.

Foto: Een Twingo RS-kwartet, gefotografeerd door @stevenk97