Wie herkent de basis van deze unieke occasion? - Autoblog.nl

Hint: de donorauto is nooit als cabrio geleverd.

Het is duidelijk dat de auto die je hier ziet een grondige make-over heeft gekregen. Desondanks zijn de proporties van het basismodel nog vrij duidelijk te herkennen, zeker van de zijkant. Ook de kenmerkende uitlaten zijn intact gebleven. Mocht je bij de headerfoto het antwoord nog schuldig moeten blijven, dan wordt het bij het zien van de zijkant al snel duidelijk: dit was ooit een Dodge Viper.

Een iets lastiger vraag is: wat voor auto is het nu geworden? Die vraag zullen maar meteen beantwoorden. We hebben hier te maken met een VLF Force 1 uit 2017. Dit zegt je wellicht weinig, maar er waren wel grote namen aan dit project verbonden. VLF is namelijk opgericht door ex-General Motors CEO Bob Lutz en Henrik Fisker was verantwoordelijk voor het design.

Het design is ook de voornaamste attractie van de VLF Force 1. De hand van Fisker is duidelijk te herkennen in het ontwerp, maar we hebben wel eens fraaiere creaties van hem gezien. Daar komt bij dat de vijfde generatie Viper in de basis al een heel geslaagd model was en er dus helemaal geen noodzaak was om terug naar de tekentafel te gaan.

De 8,4 liter V10 is evenmin ongemoeid gelaten. VLF heeft het vermogen namelijk opgeschroefd van 650 pk naar 755 pk. De Force 1 is daarom in staat een topsnelheid van 355 km/u te bereiken. Een sprint van 0 tot 100 km/u is in 3,0 seconden achter de rug.

Het origineel was al geen succes en het zal niemand verbazen dat de VLF Force 1 evenmin een succes was. Het plan was om de auto in een oplage van 50 stuks te bouwen, maar naar verluidt zijn het er niet meer dan vijf geworden.

Dit specifieke exemplaar is nog eens extra speciaal. Ten eerste omdat het de enige VLF Force 1 Roadster is en ten tweede omdat Dodge zelf nooit een cabrioversie van de vijfde generatie heeft gebouwd. Als we zeggen ‘uniek’ bedoelen we deze keer dus ook echt uniek.

Dat is waarschijnlijk ook meteen de reden dat er geen meter mee gereden is. Bij wijze van spreken dan: de kilometerteller staat op 247 kilometer. Het spreekt voor zich dat de enige echte VLF Force 1 Roadster geen koopje is. De auto staat op Dupont Registry te koop voor $349.900, oftewel €289.180. Dat is grofweg de Amerikaanse prijs van een standaard Viper maal drie. Die is alleen wel een stuk minder zeldzaam en met het dak dicht kun je de V10 minder goed horen.