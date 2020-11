Fiat 500 elektrisch - rijtest en video - Autoblog.nl

Het is lang geleden dat er echt nieuws kwam van Fiat. Een rijtest deden we dus ook al lang niet, maar het is nu wel tijd om de elektrische Fiat 500 onder handen te nemen.

De nieuwe Fiat 500 is niet meer uit het Europese wegbeeld weg te denken. Dit model gaat immers al sinds 2007 mee, de kleine facelift in 2016 kan niet verhullen dat er feitelijk maar weinig gewijzigd is.

Fiat 500e of elektrische Fiat 500

Enigszins verwarrend is de naamgeving van de laatste telg uit de Fiat 500 familie. Op de badges op de auto staat 500e, waarbij de “E” in de laatste nul is verwerkt. Maar ja, er was al eens een elektrische Fiat 500 met de naam 500E. Die kwam in 2013 uit en was louter bedoeld om milieuboetes in Californië te ontlopen. Zoals wijlen Fiat topman Sergio Marchionne zich liet ontvallen, was dat een regelrechte bleeder. Op ieder verkocht exemplaar moest Fiat geld toeleggen. Geen auto met lekkere herinneringen dus.

Die oorspronkelijke Fiat 500E afkomstig uit de VS zie je nog wel eens in Nederland rond rijden. Na het aflopen van de (belasting)voordelen kon je ze voor een appel en een ei in de Verenigde Staten aanschaffen. Een kleine bootreis later begonnen ze dan aan hun tweede leven met van die schattig kleine gele kentekenplaten erop.

Het werd geen 500E dus, maar de New 500. Wat op zichzelf weer een vrij interessante naam is, want ook de in 1957 gelanceerde kleine Fiat had de naam Nuova 500. Van 1936 tot 1955 werd de oorspronkelijke Fiat 500 Topolino geproduceerd.

Een “geheel” nieuw design

Heel herkenbaar en toch ook echt nieuw. Het is knap als je ontwerper dat goed voor elkaar krijgt en we denken dat het met de New 500 aardig is gelukt. Volgens Fiat is het een volledig nieuwe auto, maar heel veel van de dimensies zijn nog hetzelfde. De lengte en breedte namen weliswaar met 6 centimeter toe, maar de wielbasis is bijna onveranderd. Ook het hele greenhouse heeft dezelfde dimensies, dus er is op zijn minst veel geleend bij de Fiat 500 uit 2007.

De merknaam Fiat is overigens alleen nog maar achterop de auto te vinden. Feitelijk is het merk Fiat-500 sterker dan louter het merk Fiat. Of kunnen jullie direct twee andere modellen noemen die het Italiaanse merk voert?

Accupakket en range elektrische Fiat 500

Er zijn direct twee aandrijflijnen beschikbaar. De instapper is de 24.900 euro kostende elektrische Fiat 500 Action. Deze heeft een relatief kleine accu met 23,8 kWh capaciteit waarmee de WLTP range 180 km bedraagt. De praktijk actieradius van de instap elektrische Fiat 500 is uiteraard beperkter, reken op 100-120 km.

In het vooronder snort een 95 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. De sprint naar de 100 duurt daarmee 9,5 tel, terwijl de topsnelheid 135 km/u bedraagt. Hoewel: als je die snelheid aanhoudt, is de accu na maximaal drie kwartier leeg.

Interessanter is het tweede formaat acccupakket, wat met een capaciteit van 42 kWh echt een slag groter is. De (theoretische) WLTP elektrische actieradius voor de met het grotere accupakket uitgeruste elektrische Fiat 500 is 320 km. We konden het tijdens de rijtest niet uitproberen, maar de elektrische Fiat 500 moet daarmee in de praktijk ruim 200 kilometer kunnen halen. Met de grotere accu komt ook een sterkere elektromotor van 118 pk. De sprint naar de 100 wordt er maar iets sneller van: dan doet de elektrische Fiat 500 er 9 tellen rond over. De topsnelheid is nog steeds begrensd, maar dan op 150 km/u.

Laden en snelladen

Een goede elektrische auto wordt ook gemaakt door de laadmogelijkheden. Van het belang is het onderscheid tussen thuis (of publiek) regulier AC laden en het snel laden (DC). Dat laatste doe je voornamelijk op langere ritten bij snelladers langs de snelweg. De elektrische Fiat 500 met kleine batterij (de New 500 Action) kan met maximaal 50 kW vermogen snelladen. Gezien de beperkte accu capaciteit is dat prima, maar het beperkt wel de mogelijkheden om afstanden af te leggen.

Bij de grotere batterij gaat de maximale snellaad snelheid naar 85 kW. Tijdens de rijtest met de elektrische Fiat 500 hadden we geen tijd om een zinnige test te doen van het snel laden. In theorie is de snelheid prima, maar de praktijk kan soms weerbarstiger zijn.

Het thuis (of publiek) laden via AC met een laadpaal doet de elektrische Fiat 500 via drie fasen met maximaal 11 kW. Met enkele uren zit de accu van de elektrische Fiat 500 dus weer vol, dus dit is meer dan prima. Zorg er wel voor dat je laadpaal ook die 11 kW via drie fasen kan geven.

Rijden

Een compacte auto, met een laag zwaartepunt, Italiaanse roots en redelijk wat vermogen: dat belooft wat. Maar de elektrische Fiat 500 stelde wat teleur. Echt veel communiceert de kleine Fiat niet over wat er gaande is. Het is alsof je op knikkers rijdt: vermoedelijk gaat het niet eens snel glijden, maar vertrouwen geeft het niet.

Net zoals bij andere elektrische auto’s is de strijd tussen het koppel van de elektromotor en de aangedreven voorwielen een ongelijke. Gelukkig grijpt de tractiecontrole snel en gedecideerd in. Maar toch was een concept met achterwielaandrijving en de motor achterin, zoals bij de ID3 en de Fiat 500 uit 1957 niet onlogisch geweest. Alles bij elkaar maakt het de elektrische Fiat 500 wat minder gooi- en smijtbaar dan je wellicht verwacht.

Het interieur en goodies

Dit is wat Fiat absoluut goed doet, er is echter ook een “MAAR”. Eerst het zoet: voor een compacte auto is de New 500 verbazingwekkend praktisch. Je zit relatief rechtop en wat hoger, waardoor er ook op de achterbank nog best wat ruimte overblijft.

Maar je zit dus nog steeds te hoog, ondanks dat Fiat claimt dat de stoel lager is geplaatst. Qua ruimte is het prima, maar in een prettige zithouding kijk ik met 1,94m wel tegen de dakrand aan.

Een gigantische upgrade is dat er tegenwoordig een heus infotainmentsysteem leverbaar is. De basisversie heeft alleen nog een houder voor een smartphone, maar de luxere versies krijgen een UConnect 5-infotainmentsysteem. Afhankelijk van het uitrustingsniveau is het scherm 7 of 10,25 inch groot.

De prijs van de elektrische Fiat 500

Voor 24.900 euro staat de elektrische Fiat 500 met de kleine batterij en theoretische actieradius van 180 km voor de deur. Die versie is niet echt een aanrader, want voor 3.700 euro meer stijgt de actieradius naar 320 km. De Fiat New 500e Berlina Passion is er voor 28.600 euro.

Een cabriolet met groot stoffen vouwdak is 3000 euro duurder, de 3+1 kost 2.000 euro meer. Bij de New 500 3+1 is een kleine derde deur aan de passagierszijde toegevoegd. Een deur die naar achter opendraait, net als de eerste 500 in 1957. De derde deur gaat in de tegenovergestelde richting open, maar doet dat alleen als de voordeur ook al geopend is. Door het ontbreken van een middenstijl wordt de achterbank daarmee wel een stuk bereikbaarder. Dit alles met een gewichtstoename van 30 kg.

Uniek voor het segment zijn de veiligheidsfeatures die leverbaar zijn. De Adaptive Cruise Control (iACC) en Lane Centering kan een beetje zelf sturen, dus Fiat kan de primeur claimen dat de New 500 de eerste in zijn segment is die Level 2 zelfrijdend is.

Conclusie elektrische Fiat 500 rijtest

De instapper is geen aanrader, maar met grotere accu is de elektrische Fiat 500 goed dagelijks inzetbaar. Concurrentie is er nog niet veel, de elektrische MINI is duurder en groter, maar komt minder ver. Het trio van de Volkswagen Group (Mii, up! en Citigo-e) zijn goedkoper en hebben een range van 260 km.

Met een lage bijtelling is een elektrische Fiat 500 voor de zakelijke rijder nog redelijk interessant. Vergelijk je de elektrische Fiat 500 met zijn benzinebroers, dan wordt weer duidelijk hoe duur de batterijen zijn. Voor bijna 10 mille minder staat er al een benzine Fiat 500 in de prijslijst. Ondanks de lagere runningcosts is een elektrische Fiat 500 zelfs met aanschafsubsidie voor elektrische auto’s voor een particulier nog niet heel erg aantrekkelijk.

