Parkeer niet meer in Parijs! Ik herhaal…

…parkeer niet meer in Parijs. Tenminste niet als je auto meer weegt dan 1.600 kilogram. Dat zit zo.

Oh Paris, Paris… Donkere wolken boven Parijs voor iedereen met een zware auto. Had je net je milieusticker voor Parijs geregeld, ben je nog de sjaak. Eenmaal aangekomen moet je namelijk je auto parkeren en dat is vanaf nu een stuk duurder.

Wil van het volk

Afgelopen februari is er namelijk door de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo een referendum gehouden met de vraag of de Parijzenaars meer of minder autootje wilde pesten in de Franse hoofdstad.

De uitkomst was meer, en dus moest er een extra straftarief komen voor zware auto’s die willen parkeren in de stad der liefde. Overigens kwam slechts 5,7 procent van de kiezers opdagen, maar een verpletterende meerderheid van 54,5 procent was voor hogere parkeertarieven voor zware auto’s.

Even uitrekenen hoor. Er wonen zo’n 2,1 miljoen mensen in Parijs (in 2020 en exclusief banlieues). Daarvan kwamen dus 120 duizend mensen naar de stembus en daarvan vonden 65.237 fanatiekelingen het een goed idee om het parkeertarief fors te verhogen. En zo geschiede.

Wie moet er dokken?

Dat de interesse niet zo groot was is ook niet zo gek, want het is niet alleen autootje pesten, maar ook toeristje pesten. Want inwoners van Parijs, ambachtslieden en gehandicapten zijn vrijgesteld.

Is de auto die je gaat parkeren voorzien van een verbrandingsmotor (dus ook hybrides) en weegt die meer dan 1.600 kilogram of is je stekkerbak zwaarder dan 2.000 kilogram, dan ben je het bokje.

Parkeer je auto in Parijs, wat kost het?

Rij je een rondje Arc de Triomphe en wil je vervolgens langs de Avenue des Champs-Élysées parkeren dan mag je vanaf heden voor één uur 18 euro parkeerkosten betalen. Wil je de auto zes uur laten staan dan kost het maar liefst 225 euro. In reservaat Amsterdam kunnen ze hier alleen maar van dromen!

Overigens mag je in de stad door toedoen van Hidalgo overal nog maar 30 kilometer per uur rijden en op de Périphérique nog maar 50 kilometer per uur. Al heeft ondergetekende die snelheid daar überhaupt nog maar zelden gehaald.

Het stadsbestuur van linkse huize is in ieder geval in haar nopjes en is er van overtuigd dat Parijs vanaf nu een gezondere en rustigere plek is om te vertoeven.