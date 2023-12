Amsterdamse praktijken in Parijs: van 90 km/u naar 50 km/u

Je mocht er ooit 90 km/u, volgend jaar tokkel je nog maar met 50 km/u over de ring van Parijs.

Het verlagen van de maximumsnelheid lijkt de oplossing van al onze problemen. Wereldwijd. Wat die Femke Halsema wel niet teweeg heeft gebracht hè met die snelheidsverlaging naar 30 km/u in Amsterdam.

Alle gekheid op een stokje. De Parijse overlords zijn van mening dat de snelheid op de immens drukke ring van Parijs omlaag moet. De plannen hebben weerstand gekregen vanuit de Franse regering. De overlords daar zijn weer van mening dat een snelheidsverlaging bespottelijk is. Maar de Franse burgermeester zegt de plannen gewoon door te zetten. Een gevalletje popcorn erbij om te zien hoe dit uiteindelijk afloopt. Parijs is de laatste tijd sowieso erg goed in automobilisten pesten.

Wat is er aan de hand?

Iedere werkdag forenzen 1,2 miljoen automobilisten over de ring van Parijs. Als jij er ook als Hollander een keer bent geweest weet je ook: deze wegen zijn absoluut verschrikkelijk. Er staan bijna de hele dag door files en je mag blij zijn als je de maximumsnelheid van 70 km/u kunt halen. Juist op dit enorm stukje weg wil de burgermeester van Parijs ingrijpen.

Wat de burgermeester betreft gaat de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u op de Boulevard Périphérique na de Olympische Zomerspelen in 2024. De nieuwe snelheid zou per 1 september 2024 van kracht zijn. De burgermeester heeft ook het plan om naast de snelheidsverlaging een speciale rijstrook voor carpoolers, busvervoer, taxi’s en hulpdiensten te introduceren. Anne Hidalgo, de burgermeester van Parijs, heeft inmiddels de minister van Transport, Clément Beaune, in haar nek hangen. Hij vindt de snelheidsverlaging en het idee van de aparte rijstrook bespottelijk.

Snelheidsverlaging na snelheidsverlaging

Het is niet de eerste keer dat een snelheidsverlaging op de ring van Parijs zou worden doorgevoerd. De Périphérique is sinds 1973 in gebruik, met een max snelheid van 90 km/u. De snelheid ging omlaag naar 80 km/u in 1993. In 2014 volgde nog een verlaging naar 70 km/u. Tien jaar later, in 2024, wil de burgermeester de snelheid nog verder verlagen naar 50 km/u. (via RTL Today)