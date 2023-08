Parkeermeters in Tiel gestolen en gesloopt

In Tiel worden parkeermeters gestolen en gesloopt, dit tot ergernis van de gemeente.

Het is ook niet makkelijk voor de traditionele mafioso. De hardwerkende, hardvechtende en in films verheerlijkte bandieten die als geen ander “Forget About it!!!” kunnen zeggen. Tegenwoordig gaat bijna alles digitaal, dus de traditionele manier van pecunia stelen (geld toe-eigenen dat niet van jouw is) wordt telkens lastiger. En het was al niet makkelijk.

Dus wat moet je doen als je als oude Cosa Nostra-medewerker nog niet de sprong hebt gemaakt naar het digitale tijdperk? Nou, die lieden lijken in Tiel hun slag te slaan. Het gaat in dit geval om parkeerautomaten die worden gestolen en/of vernield. De teller staat inmiddels al op zes stuks.

Parkeermeters in Tiel zijn duur

Het grote probleem is dat er meer te verliezen is voor de gemeente dan dat het delinquent in kwestie er mee kan winnen. In de parkeerautomaten kan maximaal 200 euro zitten. Het zal het sujet in kwestie nog veel moeite kosten om zich over dat geld te ontfermen. Je haalt het er niet gemakkelijk uit.

Het grote nadeel voor de gemeente Tiel is dat het hen enorm veel geld kost. Parkeermeters kun je niet aan iedereen verkopen. We komen ze zelden tegen op Marktplaats. In veel gevallen heb je te maken met gemeentes (duh!), die dit soort dingen als ‘investering’ zien. Je kan er namelijk geld mee verdienen om hardwerkende burgers te laten betalen voor het feit dat ze hun auto kwijt moeten. Dus de gemeente Tiel is per parkeermeter ongeveer 10.000 euro kwijt.

In totaal zijn er zes parkeermeters ‘keihard aangepakt’. Vier zijn in hun geheel van hun plek verwijderd. Van die vier zijn er drie teruggevonden, zij het zwaar beschadigd. Die andere paal wordt nog vermist. Vervolgens zijn er nog twee palen die op hun plaats zijn vernield.

Wat is er nou gebeurd?

Op dit moment werkt de gemeente samen met de politie om de waarheid boven tafel te krijgen. Er moet namelijk erg veel geweld toegepast worden om die palen van hun plek te krijgen, dus dat moet iemand zijn opgevallen.

Het stelen van parkeermeters was een bron van inkomsten voor minder succesvolle criminelen, iets dat je kon zien in de documentaire over Donnie Brasco, die in no-time hoger op de ladder klimt dan ‘Lefty’ die ‘m opneemt in de familie. Deze persoon moet zich – het laat zich al raden – zien te redden met het stelen en vernielen van parkeermeters. Dus ook achter deze harteloze diefstal en vernieling gaat nóg een hartbrekend verhaal schuil.

Maken wij nog 2 observaties

Ten eerste: zijn er serieus nog automaten in Nederland waar je munten in kunt gooien?

Ten tweede: we weten allemaal dat een stevige Audi RS of een snelle Stelvio ideaal is voor een ramkraak. Maar wat neem je mee naar een parkeermeter ‘heist’ ?

Als jullie het weten mogen jullie het zeggen

