Gemeente Utrecht zoekt 1.000 laadpalen

De Gemeente Utrecht heeft hulp nodig! Ze zoeken een bedrijf dat voor hen 1.000 nieuwe laadpalen wil plaatsen.

De Gemeente Utrecht staat bekend als een groene gemeente. Groen Links zit al heel lang in het college. In tegenstelling tot in Amsterdam, waar er nog uitgebreid met knippen in de wegen geëxperimenteerd wordt, is de binnenstad van Utrecht al jaren vrijwel onbereikbaar met de auto.

Er is ook al heel lang een milieuzone actief in de binnenstad en de Gemeente Utrecht timmert al jaren aan de weg met het plaatsen van massa’s laadpalen. Maar nog lang niet genoeg! Zo is te lezen in wat vroeger het Utrechts Nieuwsblad heette.

Graag 1.000 laadpalen alstublieft!

Utrecht wil namelijk dolgraag dat zijn zoveel mogelijk inwoners een elektrische auto gaan rijden. Die moeten dan wel allemaal worden opgeladen. In de stad kun je niet allemaal een eigen laadpaal aan je gevel hangen en dus moeten er zo’n 1.000 publieke laadpalen extra uit de grond worden gestampt.

Deze week heeft de Domstad de aanbesteding uitgezet en er is naar schatting zo’n 9,5 miljoen euro gemoeid met deze opdracht. Overigens is het de bedoeling dat de winnaar van de tender ook de al bestaande 700 laadpunten overneemt.

Behoefte laadpalen

De nieuwe aanbieder moet zelf in Utrecht gaan kijken waar er het meeste behoefte is aan de laadpalen en wat goede plekken zijn om al die publieke laadpunten te realiseren. Als extra eis wordt nog gesteld dat het hele systeem duurzaam en ‘slim’ gaat functioneren. Bijvoorbeeld laden als er ook veel stroom beschikbaar is.

Nog een aardige klus om de hele laadinfrastructuur meer dan te verdubbelen in een grote stad als Utrecht. De tender sluit eind september 2023 en in januari 2024 moet de schop in de grond voor de eerste laadpaal.

Overigens hoeven alle 1.000 stuks pas 31 augustus 2034 operationeel te zijn. Zo lang heeft de opdrachtnemer de tijd om zijn taak te volbrengen.