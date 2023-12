Parkeren in Amsterdam volgend jaar nog duurder. Het kan gewoon.

Parkeren in Amsterdam wordt volgend jaar gewoon nog duurder. Omdat het kan, denken wij.

Parkeren in Amsterdam is eigenlijk alleen weggelegd voor de superrijken. 7,50 per uur in het centrum is voorwaar geen sinecure als je een modaal inkomen bijeen sprokkelt. Overigens ook niet als je drie keer modaal verdient. En ook op andere pleken in de stad is het duur om je auto te stalen.

En dan heb je nog de parkeergarages die in handen zijn van commerciële partijen als Q-Park, war ze gerust 15 euro voor een uurtje durven te vragen. Ik ken auto’s die minder hard afschrijven dan dat, laten we maar zeggen.

Maar het gekke was, in de parkeergarages die door Amsterdam zelf werden beheerd, was het juist goedkoper om te staan. Tot februari, want dan gaan de tarieven daar ook gewoon omhoog, meldt AT5.

Parkeren in Amsterdam volgend jaar nog duurder

Dit doet de gemeente om de tarieven gelijk te trekken met die op straat. Die zijn tot wel 1,40 euro goedkoper dan op de straat en dat kan natuurlijk niet. De gemeente zegt nu zelfs op sommige garages verlies te maken en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Oh ja, het gaat natuurlijk niet alleen omhoog in de garages, ook op straat wordt het gewoon duurder. Inflatiecorrectie deze keer, dus het zal gaan om een meerprijs van 5 à 6%. Dus met andere worden, blijf gewoon lekker met de auto weg uit Amsterdam.

Zijn we allemaal blij.