Parkeervergunningen Nederlandse steden fors duurder

Diverse steden hanteren flinke prijsstijgingen voor 2019. In andere steden blijven de prijzen juist weer gelijk.

Burgers die in de stad wonen met een auto gaan de gemeentekas volgend jaar flink spekken. In diverse Nederlandse gemeenten gaat de prijs van de parkeervergunning omhoog. In sommige gevallen gaat het om krankzinnige stijgingen. Uitschieter is bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. Hier stijgen de prijzen het hardst in vergelijking met de andere steden, aldus een steekproef van Vereniging Eigen Huis.

Rotterdammerts, inclusief uw lieftallige redacteur, mogen volgend jaar 71 procent (!) meer betalen voor een parkeervergunning in vergelijking met 2018. Het maandtarief gaat met enkele euro’s omhoog en jaarlijks betaalt men 48 euro meer. De inwoners moeten vanaf volgend jaar 115 euro per jaar betalen voor een parkeervergunning. Het bedrag is echter te overzien in vergelijking met andere grote steden. De gemeente Utrecht brengt de prijs voor een parkeervergunning naar 342 euro per jaar, een stijging van 66 euro (+24 %). Amsterdam is met 535 euro per jaar nog steeds de duurste stad van Nederland als het gaat om een parkeervergunning. Overigens hanteert de hoofdstad geen verhoging voor volgend jaar. In Den Haag betalen inwoners straks 60 euro per jaar voor een vergunning. Van alle grote steden is de Hofstad nog steeds het goedkoopste, ondanks een prijsstijging van 61 procent met 23 euro.

Gemiddeld gezien kost een parkeervergunning in 2019 iets meer dan 95 euro. Bij de meeste gemeenten die onderdeel waren van de steekproef is sprake van een stijging van 2,4 procent. Er zijn ook gemeenten waar parkeren juist goedkoper wordt. Hilversum verlaagt bijvoorbeeld de prijs voor een parkeervergunning. De mediastad vraagt volgend jaar 75 euro voor een jaarlijkse vergunning. Dit jaar is dat nog 150 euro.

Foto: BMW geparkeerd als een BMW via @poekoek op Autojunk