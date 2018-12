Amsterdam wil parkeerstad des doods worden

Met het uurtarief van 7,50 euro was dat al duidelijk, maar de bazen van onze hoofdstad gaan verder.

Als je niet teveel geld wilt uitgeven aan het parkeren van je auto, is Amsterdam sowieso niet de plek waar je wilt zijn. Door het uurtarief nog verder te verhogen kan een middagje in het centrum parkeren een dure grap worden. Al is dat natuurlijk om zo veel mogelijk het parkeerprobleem in het centrum op te lossen, al dan niet om auto’s gewoon volledig te laten opkrassen. Niet dat dat het geval is, maar goed.

Je zou nu zeggen dat het misschien nog goedkoper is om gewoon je auto niet te registreren bij een parkeermeter. Laat die scanauto’s maar lekker jouw kenteken registreren, de boete kan haast niet veel goedkoper zijn dan het huidige parkeertarief. Sterker nog: een dagkaart voor parkeren wordt op sommige plekken duurder dan de boete van 49 euro. Het is dus net zo voordelig om niet te betalen en een boete te incasseren, dan wél volgens de eerlijke regeltjes betalen.

Vandaar dat wethouder Sharon Dijksma, die de parkeerregels in Amsterdam beheert, een hogere boete wilt. Dat schrijft Het Parool. De wethouder vindt dat foutparkeren of niet betalen veel duurder moet worden, omdat anders deze afweging tussen wel of niet een kaartje kopen ontstaat. Het moet wel natuurlijk wel eerlijk blijven. PvdA raadslid Dennis Boutkan heeft zelfs al nagedacht over het bedrag: 75 euro. Dat zal de foutparkeerders of kaartjesskippers leren.

Er wordt nog volop gelobbyd om dit besluit daadwerkelijk vorm te geven, maar het idee valt te begrijpen. Maar parkeren in Amsterdam, daar moet je even goed over nadenken in 2019.

Image-credit: een paar dikke wagens in de underground in Amsterdam, gespot door @harmengerritsen.