MINI John Cooper Works is terug van weggeweest!

Het was even wachten op de potente MINI, maar daar is 'ie dan eindelijk.

Even graven in het geheugen. Het is op een paar weken na, bijna een jaar geleden dat MINI de hatchback en cabrio van een facelift heeft voorzien. Vandaag de dag zie je ze geregeld rijden in het Nederlandse straatbeeld. Je herkent de MINI misschien wel het makkelijkste aan de geinige Union Jack-achterlichten.

Met de facelift bleef het rondom één variant wel heel erg stil. Het gaat hier om de John Cooper Works. Vanwege de overgang naar de WLTP-cyclus kon MINI de hete varianten van de hatchback en cabrio niet direct aanbieden. Het zal uiteindelijk meer dan een jaar duren, want begin volgend jaar is de John Cooper Works weer een feit, zo laat MINI vandaag weten. De tweeliter turbobenzinemotor is voorzien van een partikelfilter en voldoet nu aan de Euro 6d-TEMP eisen.

Het goede nieuws is dat de benzinepartikelfilter geen roet in het eten heeft gegooid qua performance. De 2.0 blijft 231 pk leveren. Standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak, sprint de John Cooper Works in 6,3 seconden naar 100 km/u. De tussensprint van 80 naar 120 km/u doet de MINI in 5,6 seconden. Optioneel kun je de John Cooper Works krijgen met de 8-traps Steptronic automaat.

De vernieuwde MINI John Cooper Works staat maart 2019 bij de dealer. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Een promovideo check je op Autojunk.