Land Rovers en Jaguars krijgen een toefje Rolls-Royce

Deurgedraaid.

Een Rolls-Royce is net even anders. Neem bijvoorbeeld de deuren, die elektronisch geopend kunnen worden. Zelf de deur openen en sluiten is immers voor paupers. De techniek is vandaag de dag niet meer exclusief, want de deur van bijvoorbeeld een Tesla kunnen tevens elektronisch geopend worden. Er is nog een merk die te techniek omarmt. Jaguar Land Rover ziet er ook wel heil in.

Het Britse autoconcern test de techniek op een Range Rover Sport, maar in principe kan de technologie naar ieder model van het concern komen. Aan de hand van bewegingssensoren en keyless entry weet de auto dat de bestuurder in de buurt is en kan de deur automatisch open. JLR heeft de technologie niet voor leden van de golfclub ontwikkeld. De Britten zeggen zo mindervalide mensen te willen helpen. De deur is dan ook mede ontwikkeld met Mark Omrod, een goudenmedaillewinnaar op de Invictus Games. Omrod verloor drie ledematen tijdens de oorlog in Afghanistan en kan met de deurtechniek zelfstandiger door het leven. Nadat de persoon is ingestapt, dient een knopje in het interieur ingedrukt te worden om de deur weer te sluiten.

Wat JLR betreft hoeven niet alleen mindervalide mensen gebruik te maken van de elektronische deuren. Het concern geeft toe dat ook bestuurders met zware boodschappen of een kinderzitje in de hand baat hebben bij dit soort technieken. Radartechnologie moet voorkomen dat de deur tegen een obstakel botst als deze opent. Men kan tevens instellen dat de portieren vergrendelen zodra de deuren sluiten.

Hoewel het systeem nu nog in ontwikkeling is, laat Jaguar Land Rover weten dat elektronische deuren naar toekomstige modellen van het concern komen.