Parkeervergunningen in deze gemeenten fors duurder geworden - Autoblog.nl

Grote kans dat als jij in een stad woont met een actieve parkeervergunning dat deze duurder is geworden.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat veel gemeenten in Nederland de prijs voor de parkeervergunning hebben verhoogd. De gemiddelde stijging komt uit op 3,3 procent. Er zijn echter een aantal uitschieters die daar ver boven zitten.

Parkeervergunningen duurder

Utrecht heeft de parkeervergunning voor dit jaar met bijna 25 procent verhoogd. De vergunning ging van 354 euro per jaar naar 442 euro per jaar. In de hoofdstad Amsterdam moet je 567 euro per jaar lappen voor de parkeervergunning. Hoe anders is bijvoorbeeld een stad als Den Haag, waar je slechts 64 euro op jaarbasis moet betalen.

De tarieven lopen enorm uiteen. Gemeenten geven uiteenlopende redenen waarom de parkeervergunningen duurder zijn geworden. Zo willen sommige gemeenten de binnenstad autoluw of autovrij maken en met de verhoging het bezit van een auto ontmoedigen. Het opvangen van financiële tegenvallers door middel van een verhoging ook een gehoorde motivatie.

Naast Utrecht zijn er nog een aantal andere uitschieters. In Oldenzaal werden de parkeervergunningen fors duurder met een stijging van 50 procent. Daar betaal je nu 80 euro per jaar, dat was 40 euro. Andere gemeenten die het tarief voor parkeervergunningen flink ophoogden zijn Oisterwijk (+30%) en de gemeente Nijkerk (+27%)

Voor dit onderzoek nam Vereniging Eigen Huis de kosten van 123 gemeenten in Nederland onder de loep.