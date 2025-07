Het schreeuwt ‘niet geld’ en het nieuwe logo van Range Rover voelt toch een beetje ongepast.

Nieuws! Range Rover heeft een nieuw logo. Moederbedrijf JLR (Jaguar Land Rover) vond het de hoogste tijd voor een logo, dat naast het iconisch uitgeschreven ‘Range Rover’ op de motorkap van de auto gebruikt gaat worden.

Na de rebranding van Jaguar pakt het Britse autoconcern opnieuw uit met een gedurfde keuze. Ze hebben namelijk voor de Mercedes-Maybach aanpak gekozen. Dat wil zeggen een compact logo dat je overal op kunt plakken. In het geval van Maybach kun je het logo bijvoorbeeld in veelvoud op de motorkap krijgen, als een soort Louis Vuitton tas. Range Rover wacht een vergelijkbare aanpak en gaat hiermee helemaal nouveau riche.

Het traditionele “Range Rover”-woordmerk staat al sinds 1970 prominent op de neus en kont van elk model. Het goede nieuws is dat dit zo blijft. Maar er komt dus ook een los gestileerd dubbel-R-logo. Twee minimalistisch vormgegeven hoofdletters ‘R’, breed uitgezet in de kenmerkende Range Rover-font. Spannend? Toch wel een beetje.

Volgens JLR is de nieuwe “Range Rover Motif” bedoeld voor situaties waar het volledige ‘Range Rover’-schrift niet past. Denk aan labels, kleding, interieurdetails of herhalende patronen op evenementen. Dat zegt het merk tegenover Autocar.

Nieuw Range Rover logo

De introductie van het nieuwe logo komt niet uit de lucht vallen. Range Rover is officieel losgetrokken als een van de vier submerken binnen JLR’s zogeheten House of Brands-strategie. De andere merken die onder dit huis vallen zijn Jaguar, Defender en Discovery. Elk merk krijgt zijn eigen koers, uitstraling en marketingaanpak.

Naar verwachting krijgt de nieuwe ‘R’-badge vooral een ondersteunende rol. De klassieke Range Rover-koper zal gruwelen van de twee RR’s. Maar dat is nu eenmaal de nieuwigheid. Met Jaguar trapte het concern ook al op de teentjes van de conservatieve autoliefhebber. Dat doen ze nu dunnetjes over met dit nieuwe logo van Range Rover. Hetzij in een minder heftige vorm.

Binnenkort op een paraplu/etui/agenda/kinderwagen/pen bij u in de buurt.