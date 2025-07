Bestverkochte Mercedes van dit moment wordt elektrisch: zo gaat ie heten

De hoge Merc is de ideale vakantieauto voor Nederlanders.

Ja, de nieuwe CLA is razend populair bij klanten, maar toch is deze C-klasse (nog?) niet de bestverkochte auto uit het Mercedes-assortiment. Dat is een ander C-model. Zoals in de rest van de markt verkoopt Mercedes de meeste auto’s in het hogere segment. Niet gek dus dat de GLC de bestverkochte Mercedes van dit moment is. Zowel in Nederland als wereldwijd.

De GLC is er momenteel in verschillende brandstofsmaakjes, maar een volledig elektrische EQGLC, die is er nog niet. Nog niet, want de eerste beelden kregen we begin dit jaar te zien. Nu vertelt Mercedes-CEO Ola Källenius wat meer over de elektrische GLC en zien we de SUV in een nieuwe camouflagepatroon. Ook krijgen we de naam te horen. De elektrische GLC krijgt geen ingewikkelde lettercombinatie, maar een vrij simpele naam: GLC 400 4MATIC met EQ-technologie.

Källenius benadrukt het belang van de elektrische GLC: ”We introduceren niet zomaar een nieuw model – we elektrificeren onze bestseller met een nieuwe designtaal”. Met die nieuwe taal doelt de Merc-baas op dezelfde richtlijnen als de nieuwe CLA heeft gekregen. We herkennen dan ook dezelfde koplampen als op het kleintje. Källenius verklapt dat er ook stylingkeuzes zijn overgenomen van een klassieke Merc. De grille van de 300 SEL wordt overgenomen op de nieuwe GLC. Zo vertellen we meer over die klassieker.

Elektrische GLC is een ideale vakantieauto

De elektrische SUV is om meerdere redenen heel erg geschikt om je naar je zomervakantiebestemming te brengen. Allereerst het platform. Mercedes bouwt niet de huidige GLC om naar EV, maar creëert een nieuwe basis. En wat voor een: opladen gaat met maximaal 320 kW dankzij 800V-architectuur. Na tien minuten aan de lader moet je weer 260 kilometer kunnen rijden. De totale actieradius zit boven de 650 kilometer.

Op de weg zit het ook wel snor met de GLC 400 4Matic met EQ-technologie. Mercedes pakt uit met de vering. Het leent de luchtvering uit de S-klasse voor de elektrische GLC. Het systeem met traploos instelbare demping poetst oneffenheden en trilling uit de weg met gemak weg. Voeg er een speciaal pakketje aan toe en je krijgt achterwielbesturing voor nog fijner stuurgedrag en een kleinere draaicirkel.

Een goede vakantieauto moet natuurlijk ook ruim genoeg zijn voor je hele inboedel. De wielbasis van de elektrische GLC is 8 centimeter groter dan de huidige GLC. Dat zorgt voor meer ruimte voor alle passagiers, maar ook voor de kofferbak: van 470 liter in de PHEV naar 570 liter. Met de achterbank naar beneden is er 1.740 liter bagageruimte en voorin kun je nog eens 128 liter kwijt in de frunk. Wat je ook vindt in het interieur: een Hyperscreen van de volgende generatie.

Trekken maar!

Wij Nederlanders gaan natuurlijk niet alleen met de auto op vakantie: er moet ook een caravan achter! Ook daar draait de elektrische GLC zijn hand niet voor om. De SUV kan 2.400 kilo geremd trekken. Dat is genoeg voor een doorsnee caravan, maar ook voor een trailer met de eerdergenoemde 300 SEL erop. Om het rijden met een verlengstuk achter je Merc makkelijker te maken zijn er systemen als ‘ESP Trailer Stabilization’ en ‘Trailer Maneuvering Assist’.

Dan nog de vraag: vind je hem een beetje te pruimen? Het is lastig te zeggen zo met zijn camouflage en de belofte van een klassiek grille-ontwerp in combinatie met de nieuwe lampen, maar we kijken wel uit naar de komst van de nieuwe GLC. Mercedes deelt niet mee of de GLC net als de nieuwe CLA beschikbaar zal zijn als hybride. Meer informatie daarover krijgen we gegarandeerd op 7 september. Dan onthult Mercedes de GLC op de IAA in München. Tot dan, GLC!