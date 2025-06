Dit is uiteindelijk de best verkochte auto wereldwijd van 2024!

En het is toch niet de Tesla Model Y…

Het houdt niet op… nog meer tegenslag voor Elon Musk. Dit jaar gaat nog niet helemaal zoals de voormalig messias van de elektrische auto voor zich zag, maar hij kon in ieder geval nog zeggen dat de Tesla Model Y vorig jaar toch maar mooi de best verkochte auto ter wereld was.

Tot vandaag. Want na maanden van diepe analyse van verkoopdata wereldwijd en de data van 153 markten die samen 99 procent van de verkopen dekken, is er toch een andere auto waarvan er bijna drieduizend stuks meer zijn verkocht….

Toyota RAV4 wereldwijd in 2024 best verkocht

De Tesla Model Y moet toch net zijn meerdere erkennen in de Toyota RAV4. Grappig detail is dat beide modellen op hun laatste benen lopen. De Model Y is inmiddels vervangen door de nieuwe generatie en de nieuwe RAV4 is net gepresenteerd.

Ten opzichte van 2023 stegen de verkopen van de Toyota RAV4 uiteindelijk met 11 procent tot een duizelingwekkend aantal van 1.187.000 verkochte exemplaren. Tesla zag in het nog stabiele jaar 2024 voor het merk de verkoop van de Model Y met 3 procent dalen naar 1.185.000 exemplaren. Net iets minder dan de RAV4 dus.

Toyota is spekkoper

Toyota doet het als vanouds gewoon goed in dit soort lijstjes. In de top 10 staan maar liefst vijf auto’s van het merk, met de RAV4 als best verkocht van 2024. Ook Tesla staat er meer dan één keer in, de Tesla Model 3 staat op plek 9 in de lijst.

Ook opvallend op de tiende plek, de BYD Qin. Een auto die we in Europa niet hebben, maar dus in de rest van de wereld genoeg verkocht wordt voor een plekje tussen de tien best verkochte auto’s ter wereld. China is natuurlijk ook een enorme markt.

Complete top 10

Voor de volledigheid voor jullie nog even de complete top 10 zoals die er (in ieder geval volgens Car Industrial Analysis) uit ziet. De Suzuki A-Cross lijkt niet meegerekend, maar is natuurlijk ook gewoon een RAV4. Dus er rijden er wellicht nog meer rond uit 2024.

# Model Verkoopaantal % t.o.v. 2023 1. Toyota RAV4 1.187.000 + 11 2. Tesla Model Y 1.185.000 – 3 3. Toyota Corolla Cross 859.000 + 18 4. Honda CR-V 854.000 +1 5. Toyota Corolla Sedan 697.000 -11 6. Toyota Hilux 617.000 -15 7. Ford F-150 595.000 -2 8. Toyota Camry 593.000 -8 9. Tesla Model 3 560.000 + 10 10. BYD Qin 502.000 +6

Krijg je ook zin in een Toyota RAV4 en/of een Tesla Model Y van deze generatie? De eerste is er alleen nog nieuw als plug-in en wordt in 2026 vervangen, de Model Y is al vervangen. Maar tweedehands is het aanbod groot. Kijk ook ons occasion aankoopadvies van de Toyota RAV4 en het occasion aankoopadvies van de Tesla Model Y.