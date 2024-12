Pas op, de ruit van je McLaren kan wegvliegen bij 150 km/u

Eigenlijk kun je beter gewoon een Toyota kopen dan zo’n peperdure McLaren, want nu kan de achterruit wegvliegen.

Altijd al een McLaren zonder ruit willen hebben? Koop dan een Elva, of rij met je huidige McLaren een snelheid van circa 155 km/u. De kans bestaat dat de achterruit het dan begeeft. Dat is geen grap, het merk heeft dit zelf aangegeven middels een terugroepactie. Het is een issue specifiek voor de 765LT, aldus documenten van de NHTSA.

En om het nog specifieker te maken. Het heeft te maken met de achterruit als je deze opent bij een snelheid van 154 km/u of harder. Voorlopig hanteert McLaren het advies om niet de raam te openen of sluiten met dergelijke snelheden. De ruit kan loskomen en wegvliegen in het ergste geval. Toch lullig als je als motorrijder net achter zo’n 765LT toert. Een achterruit koppen is nooit een goed idee.

De McLaren 765LT is het hardcore model op basis van de 720S. Het model kwam uit als zowel coupé als Spider. De 4.0 liter twinturbo V8 schopt het tot 765 pk’s in de razendsnelle supercar. Maar je moet er even niet te hard mee rijden als je de achterruit bedient.

McLaren heeft de afgelopen periode meerdere garantieclaims ontvangen in verband met een ratelend geluid bij de achterruit. Na een inspectie concludeerde McLaren dat hier sprake is van een veiligheidsprobleem. Om te voorkomen dat het merk uit Woking kapot geprocedeerd wordt door Amerikanen die spontaan hun achterruit verliezen heeft het merk zichzelf ingedekt met dit advies.

Met een recall krijgen 765LT-eigenaren bericht om langs te hoppen bij de dealer. Een monteur lopen de achterruit na en zorgen ervoor dat deze op de juiste manier is bevestigd én blijft op hogere snelheden. Alleen 765LT’s zonder roofscoop komen in aanmerking voor de terugroepactie. In de Verenigde Staten gaat het om 163 auto’s. (via Road & Track)