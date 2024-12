Richard Hammond fakkelt Ferrari Purosangue af

Een verrassing of niet? Richard Hammond moet maar weinig hebben van de Ferrari Purosangue.

Zo, inmiddels een beetje bijgekomen van het feit dat The Grand Tour echt is afgelopen? Het trio doet nu lekker zijn eigen ding, met vandaag Richard Hammond. De Brit is natuurlijk nog steeds een autoliefhebber in hart en nieren. Daarom doet hij nog steeds waar hij goed in is én waar hij veel plezier aan beleeft: zijn ongezouten mening strooien over auto’s in een review.

Normaal gesproken niet zo heel bijzonder allemaal. Op het kanaal van DriveTribe post de Hamster af en toe een filmpje. De rijtest van Richard Hammond in de Ferrari Purosangue gaat echter viral. Waarom? Tegen de verwachting in zeikt de televisiepresentator de Italiaanse auto af.

Wereldwijd werd de Purosangue redelijk goed ontvangen. Want het was toch maar tamelijk briljant dat Ferrari een atmosferische V12 lepelde in een SUV (die we geen SUV mogen noemen), terwijl de rest van de wereld het moet doen met geblazen achtcilinders. Denk aan de Urus, Bentayga, DBX, je kent ze wel.

Op het moment van schrijven nadert de video de miljoen views en als je dit leest is de kans groot dat de miljoen inmiddels is aangetikt. Het laat zien dat het leeft en dat de mening van de oud Top Gear-coryfee er nog steeds toe doet.

Richard Hammond is echter van mening dat de Ferrari Purosangue pure flauwekul is. De beste man heeft niets te verliezen en zal het daardoor ook een zorg zijn wat de Italiaanse autofabrikant van zijn mening vindt. Het levert in elk geval en vermakelijke en frisse review op, want heeft Hammond hier gewoon gelijk? Of is het een oude zeur geworden en moeten we de Purosangue wel waarderen? Stof tot nadenken op deze zaterdagmiddag.

Richard Hammond heeft liever een Dacia Duster en een huis dan een Ferrari Purosangue. Waarvan akte?