McLaren GTS is hier en vervangt de GT

McLaren heeft de opvolger van de GT gepresenteerd en draagt de naam GTS.

Elke dag toeren in een sportwagen met de drama van een supercar. Zo kun je de McLaren GT omschrijven. Het model werd gelanceerd in 2019 als de meest praktische McLaren ooit. Je kon zelfs golfclubs achterin leggen. Dit was dan wel zichtbaar door het grote glazen oppervlak. De GT moest je dan niet parkeren in een minder gezellige buurt.

McLaren GTS

Die GT krijgt nu een opvolger. Blijkbaar is het model voor de Britse autobouwer uit Woking succesvol genoeg om er een vervolg aan te geven. De GTS heeft een vergelijkbare USP: het rijgevoel van een supercar, gecombineerd met dagelijkse bruikbaarheid. Aan de basis staat nog steeds diezelfde 4.0 liter twinturbo V8, gekoppeld aan een 7-traps SSG-transmissie. Er zijn 15 hele pk’s erbij gekomen.

Naast meer power heeft McLaren ook 10 kg weten te besparen ten opzichte van zijn voorganger. Dat is best knap, gezien al die verplichte hulpsystemen tegenwoordig. Auto’s worden alleen maar zwaarder. Dat McLaren de GTS toch op dieet wist te krijgen is daardoor mooi meegenomen. Aan de andere kant is 10 kg geen merkbaar verschil. Het DIN-gewicht bedraagt 1.520 kg.

Specs

Voor een daily driver zijn de prestaties niet verkeerd. 0-100 in 3,2 seconden. 0-200 km/u in 8,9 seconden en een topsnelheid van 326 km/u. Klagen over een gebrek aan power is er niet bij met de McLaren GTS. Tevens werkt het liftsysteem sneller in vergelijking met de GT. De tijd die de auto nodig heeft om de neus omhoog te helpen is gehalveerd. Wel zo fijn bij een dagelijkse auto. De bagageruimte van deze enorm praktische sportwagen bedraagt 570 liter.

Net als met de McLaren 750S, voelt de GTS meer als een ingrijpende facelift dan een echt vers model. Sterker nog, als je de GT en de GTS naast elkaar zit moet je goed kijken om de verschillen te zien. Nieuw is de kleur Lava Grey, de Gloss Black exterieur afwerking en de Turbine-velgen. Daarnaast is de standaard uitrusting rijker in vergelijking met de GT.

Interieur

In het interieur tref je een 10.25 inch instrumentendisplay voor de bestuurder. In het midden staat een 7 inch infotainmentsysteem met touchscreen. Optioneel kun je kiezen voor een Bowers & Wilkins geluidssysteem, bestaande uit 12 luidsprekers en gemaakt van koolstofvezel en kevlar.

Bestellen

De nieuwe McLaren GTS is vanaf nu te bestellen. Leveringen vinden plaats in 2024. Iedere GTS komt met drie jaar garantie en inclusief drie jaar lang onderhoudsbeurten zonder kilometerbeperking. Na die periode kunnen GTS-rijders de garantie verlengen met het McLaren Extended Warranty programma voor een periode van 12 tot 24 maanden. Dit proces is te herhalen tot de GTS de leeftijd van 12 jaar bereikt.