Gevonden! Een Urus die wél bijzonder is

De populairste Lamborghini toch nog bijzonder maken, deze Urus heeft de X factor

In een slechts korte periode is bij Lamborghini de omzet door het dak geschoten. Dit heeft alles te maken met de komst van de Urus. Het ontwikkelen en uitbrengen van een SUV was voor Lamborghini de beste uitvinding sinds gesneden brood. De exclusiviteit is niet wat het geweest is, maar voor een bedrijf dat winst wil maken zal ze dat een worst zijn. Pegels moeten er in het laatje komen.

Daarmee is een Lamborghini Urus de minst bijzondere Lambo. Met een productie dan dik meer dan 20.000 stuks mag je dat gerust zeggen. Dus hoe kom jij een beetje origineel voor de dag? Zeker in gebieden waar je buurvrouw en buurman er ook eentje hebben. Precies, dan moet je kiezen voor een uniek uiterlijk.

Lamborghini Urus, 230 uur werk aan de lak

Genoeg tuners die je daar een handje bij willen helpen. Lamborghini is zelf ook niet vies van het harde werken en heeft een Urus gemaakt waar 230 uur in beslag is genomen voor de lak van de auto. Het merk presenteerde de unieke SUV tijdens Art Basel in Miami.

De lak bestaat uit vier verschillende kleuren. Natuurlijk was Ad Personam verantwoordelijk voor het meestwerk. Die Ad ook, hij krijgt het weer voor elkaar hoor! De lagen bestaan uit grijs, zwart en lichtgrijs met wat blauwe accenten. Niet de meest spannende kleurencombinatie, maar wat zou het. Grijs en zwart zijn juist de tinten die het wereldwijd goed doen, dus Lamborghini trekt toch wel de aandacht met deze Urus.

De kleurencombinatie moet de lifestyle van Miami voorstellen. Met de focus op diversiteit en de levendigheid van de stad. Tja, ik zie er vooral wat kleurtjes en streepjes in, het is maar net hoe je het zelf interpreteert denk ik dan.

De basis van deze Lamborghini Urus met zijn bijzondere lak is een SE. Een plug-in hybride met maar liefst 789 pk uit een V8 met twee turbo’s, een elektromotor plus een batterij. Wie ook zo’n unieke Urus wenst moet even bellen met Ad Personam. Doe hem de groeten van ons.