Pas op: fraudeurs hebben het op Nederlandse autokopers gemunt

Deze keer gaan de fraudeurs professioneel te werk om autokopers op te lichten.

Je moet anno 2025 extra op je hoede zijn. Zo kun je in Duitsland een nep-verkeersboete ontvangen en kun je straks in België geflitst worden ondanks dat je je netjes aan de maximumsnelheid houdt. Ook hier in Nederland is oppassen geblazen. De Bovag waarschuwt voor slinkse fraudeurs die autokopers te grazen willen nemen. Dat nemen de nep-dealers erg serieus.

Het balletje kwam aan het rollen door een melding van een Bovag-lid. Hij zou bijna te maken hebben gehad met fraude. De kwakzalvers deden zich voor als de internationale autoverkoper Emil Frey en boden Duitse auto’s aan. Dat autobedrijf heeft ook een tak in Nederland. De aanbiedingen die werden gedaan, zijn auto’s die onbekend zijn bij Emil Frey Duitsland en bij de Nederlandse tak.

Intussen zijn er al meer meldingen gedaan over neppe verkopers van dit autobedrijf. ”Wij hebben aangifte gedaan in Duitsland en verdere maatregelen genomen. Als bedrijven twijfelen kunnen zij altijd contact met ons opnemen”, zegt de bestuursvoorzitter van Emil Frey Nederland, Simon Luijckx.

Fraudeurs gaan serieus te werk

De Bovag complimenteert de nep-verkopers met hun professionele aanpak. Volgens de bijna-gedupeerde was het contact vanuit de afzetters correct en prettig. Er werd op tijd gereageerd via e-mail en telefoon, en er werden brochures en uitgebreide koopovereenkomsten gestuurd. Daarnaast beschikte de fraudeurs volgens de potentiële autokopers over kennis over het importeren.

Maar op een gegeven moment overspeelden de oplichters hun hand. Elke gevraagde auto kon geleverd worden, de prijs ging met gemak omlaag als dat een obstakel voor de verkoop was en de opbouw van de verkoopovereenkomst was onduidelijk. Dat zette de potentiële autokoper aan het denken.

Kijk naar het emailadres!

Hij ging op onderzoek uit en kwam erachter dat het e-mailadres pas sinds januari van dit jaar in gebruik is. Vervolgens nam hij de verstandige beslissing om Emil Frey te contacteren en te vragen naar de e-mailadressen. Dat eindigde bij de oplichters op ‘emilfreysales.de’. Het Duitse bedrijf gaf aan geen mailadressen te gebruiken die hierop eindigen.

Vooralsnog is het onduidelijk hoe grootschalig dit oplichtersnetwerk te werk gaat. Je kunt je voorstellen dat ze zich ook kunnen voordoen als een andere dealer. De Bovag adviseert je om de komende tijd op je hoede te zijn bij het kopen of importeren van een auto. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: check de gegevens van de verkoper en raak geen links of QR-codes aan.

Foto (ter illustratie!): Gele M4! gespot door @thomcarspotter