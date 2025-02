België wil ook auto’s flitsen die NIET te hard rijden

De Belgische politie gaat mogelijk patrouilleren in snuffelauto’s en auto’s flitsen op basis van hun uitstoot.

Heb je soms het idee dat Nederland en Noorwegen de enige landen zijn die druk bezig zijn met het verminderen van de uitstoot van auto’s? Dan heb je het mis. Ook in België wordt er nagedacht over manieren om minder vieze dampen de lucht in te pompen. Een van de initiatieven die al jaren op de plank ligt in België, is het gebruik van snuffelauto’s. Daarnaast wil de politie in België gaan flitsen op basis van uitstoot.

In 2019 opperde de Vlaamse regering voor het eerst nieuwe technieken om de werkelijke emissies van individuele voertuigen te bepalen. Je weet inmiddels dat de uitstootcijfers van diesels van een bepaald merk niet klopten. Daarnaast blijken plug-in hybride auto’s over het algemeen ook te liegen voor de uitstoot. Voor PHEV’s zijn dan ook nieuwe regels gekomen.

Snuffelauto’s in België en flitsen door uitstoot

Een van de nieuwe technologieën die in 2019 in België werd geopperd, is die van de ”plume chasing met sniffer cars” of in het Vlaams snuffelauto’s. De regering legt uit wat dit fenomeen inhoudt: ”Hierbij wordt een sensor gemonteerd op een inspectievoertuig en wordt gedurende enkele minuten continu de concentraties van diverse componenten uit de uitstoot van het motorvoertuig dat wordt achtervolgd, gemeten.”

Kortom, de Belgische politie gaat in de praktijk meten hoeveel vieze stofjes er uit jouw uitlaat komen. Je kunt het zien als een aanvulling op de emissietest bij de APK. Naast de politieauto’s met sensoren zou de controle ook kunnen plaatsvinden via al bestaande middelen. De Vlaamse regering heeft het over ”remote sensing”. Hierbij zouden sensoren die bij ANPR-camera’s staan de uitstoot per auto kunnen meten en afwijkende emissiewaarden kunnen vaststellen. Ga je over de schreef? Dan kun je geflitst worden.

Kan ik al geflitst worden voor teveel uitstoot?

Nee hoor, voorlopig hoef je niet bang te zijn dat de Belgische politie je flitst vanwege de zwarte pluimen die uit je uitlaat komen. Er ligt wel een decreet van het Vlaamse overheid. Zo’n decreet heeft de kracht van een wet, maar moet eerst worden goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. Pas dan kun je snuffelauto’s en flitsers voor uitstoot tegenkomen in België.

Komen de snuffelauto’s en uitstootflitsers er ook echt?

De politieke partijen in België werden het grotendeels eens over het decreet. Alleen de partij Vlaams Belang stemde tegen. Bart Claes is de volksvertegenwoordiger van deze partij. Hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. ”Dit is voor ons opnieuw een zoveelste stap in de richting van een controlemaatschappij waar de automobilist de dupe van is. Na de duizenden ANPR-camera’s die onze wegen al overspoelen, komt de Vlaamse regering nu met een nieuw speeltje om automobilisten te viseren. Dit is niet alleen een aanval op de privacy van onze burgers, maar ook op hun portemonnee.”

Claes stelt nog wat kritische vragen over de meetapparatuur en de privacy van weggebruikers. Daarnaast vermoedt hij dat buitenlanders (zoals wij Nederlanders) zullen ontsnappen aan de sancties. ”Dit is niets meer dan een zoveelste pestmaatregel. De mobiliteit van onze mensen mag niet het slachtoffer worden van een steeds strenger en duurder controlesysteem”, beklaagt Claes zich.

Nu mag het Parlement zich er dus over gaan buigen. Mocht het decreet worden aangenomen, dan wordt duidelijk dat er veel verandert voor de Vlaamse automobilist. Een tijdje terug werden er ook nog andere verkeersregels aangescherpt bij onze zuiderburen.

Foto: AMAI! gespot door @motorsportcentral via Autoblog Spots!