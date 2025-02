Elektrische Renault 5 is er ook met het oude uiterlijk!

Liever de nieuwe Renault 5 E-Tech of het origineel met een nieuwe elektromotor?

De nieuwe volledig elektrische Renault 5 is met veel bombarie onthaald. Niet alleen won het nieuwe 5’je de Autoblog Auto van het Jaar Award, ook andere Europese liefhebbers vonden de 5 en de A290 de beste nieuwe auto’s. Heb je meer met het uiterlijk van de oude jaren ’70 Renault 5 TL en GTL, maar wil je een elektrische auto? Dan zijn er gelukkig bedrijven als R-Fit.

Er werken technici van verschillende bedrijven aan het elektrificeren van oude Renaults. R-Fit zorgt bijvoorbeeld voor de nieuwe krachtbron, maar er wordt ook gesleuteld aan de remmen, de ophanging en het interieur. Om de Renault nog steeds ouderwets aan te laten voelen, is de elektromotor precies even sterk als de originele verbrandingsmotor. De benzinemotor uit de 5 TL en GTL produceert maar 45 pk, dus dat vermogen krijg je ook aan elektrische power.

Een roadtrip naar Frankrijk zit er waarschijnlijk ook niet in. R-Fit wilde kostte wat het kost ervoor zorgen dat de elektrische oude Renault 5 dezelfde gewichtsverdeling heeft als de standaard 5 van weleer. Dat verklaart wellicht de bescheiden elektromotor, maar misschien ook wel de kleine batterij van 10 kWh. De batterij volladen duurt drieënhalf uur. Vervolgens kun je maar 80 kilometer rijden.

Waarom zou je je oude Renault 5 dan in hemelsnaam elektrisch laten maken? Nou, voor de korte stukjes misschien? En anders wellicht voor het geinige interieur. Grotendeels blijft het interieur origineel, behalve het dashboard. Incari plaatst een digitaal scherm in het dashboard. Het schermpje kan moderne tellers laten zien, maar biedt ook een analoog beeld.

Prijs van de elektrische restomod

R-Fit vraagt € 13.900 incl. btw voor het EV-pakketje. Voor dat geld krijg je de motor, batterij, powerbox, snellader, bedrading, twee jaar garantie en een handleiding om de 5 zelf om te bouwen. Laat je het liever aan iemand anders over, dan betaal je € 5.000 extra. Natuurlijk moet je zelf ook nog een drie- of vijfdeurs Renault 5 TL of GTL aanleveren. Zou jij het je 5’je aan doen?