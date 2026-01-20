Pas op! OM pakt weer een drukke snelweg voor een nieuwe trajectcontrole

Dag en nacht, doordeweeks en in het weekend wordt hier gecontroleerd op de snelheid.

Waar ze in België werken aan minder trajectcontroles en waarbij minder boete-inkomsten naar commerciële bedrijven gaat, breiden we in Nederland het aantal snelheidscontroles lekker uit. Na een nieuwe trajectcontrole op de A12 is nu een deel van de snelweg A7 aan de beurt.

Wie regelmatig over de A7 tussen Hoorn en Purmerend rijdt, moet oppassen. Vanaf vandaag wordt je op het traject tussen hectometerpaal 28,1 en 19,0 in de gaten gehouden. Voor degene die er bekend is: de trajectcontrole begint ter hoogte van buurtschap De Hulk ofwel de oprit naar de A7 vanaf de N194. Het einde is 900 meter later ter hoogte van het bord dat de afslag Purmerend-Noord, afslag 4 over 1.200 meter aangeeft.

Volgens het Openbaar Ministerie is het doel zoals gebruikelijk niet “boetes uitschrijven om geld binnen te harken”, maar heeft het de controle opgesteld “zodat de verkeersveiligheid op de snelweg verbetert en er minder kans is op ongelukken.” Juist ja.

Dat het OM deze locatie uitkiest, komt niet uit de lucht vallen. Tijdens de testfase is het verkeer op doordeweekse dagen gemeten en daaruit blijkt dat in één richting dagelijks ongeveer 34.000 auto’s over dit stuk van de A7 rijden. Daarvan reden er gemiddeld 5.000 tot 8.000 bestuurders te hard. Omgerekend betekent dat dat grofweg één op de zes zich niet aan de snelheid hield. Daar zaten al wat uitschieters bij waarbij snelheden ruim boven de 200 km/u zijn gemeten.

24/7 controleren

Zoals je weet, wordt bij een trajectcontrole de snelheid niet op één punt gemeten, maar gaat het om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Het trajectcontrolesysteem zal dit dag en nacht handhaven. Dat geldt ook voor de weekenden. Dus geen “’s nachts kan het wel” en ook geen “in het weekend staat er toch niemand”. Als je gemiddelde snelheid te hoog is, volgt er gewoon een boete.

