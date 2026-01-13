Hardrijders opgelet: nieuwe trajectcontrole op de A12 heeft het op jou gemunt!

Je mag ook helemaal niks meer tegenwoordig.

Volgens het Openbaar Ministerie is de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp de afgelopen vijf jaar veranderd in een walhalla voor de zwaarvoetige automobilist. Hardrijders maken ongelukken en ongelukken zorgen voor aandacht. Dat kan natuurlijk maar een ding betekenen en dat is …. meer controle.

Hardrijders verpesten alles

In vijf jaar tijd zijn er volgens het OM tussen de afslag van Nootdorp en Zoetermeer gemiddeld 76 ongelukken per jaar geregistreerd. Volgens onze OM-vrienden rijden van de 100.000 verkeersdeelnemers op deze weg er ”duizenden” te hard.

Dat geeft het Openbaar Ministerie natuurlijk reden genoeg voor een reeks nieuwe verkeerscamera’s om een extra oogje in het zeil te houden, en ervoor te zorgen dat jij geen rare fratsen uithaalt. Trajectcontroles zijn natuurlijk een beetje kryptoniet voor de sportieve rijder, maar deze controle zal naast het verminderen van ongelukken er ook zorgen voor een betere doorstroom van dit drukke traject.

Wanneer gaat deze controle in?

Misschien dat jullie de camera’s al hebben zien hangen. Deze hangen er namelijk al sinds mei. Maar nu is er dan daadwerkelijk een startdatum dus ik zou zeggen; zet hem in je agenda, dat is vandaag dinsdag 13 januari. De trajectcontrole checkt jouw kenteken tussen hectometerpaal 11.3 en 8.9, uiteraard met een boete tot gevolg als jij je niet netjes aan de snelheid houdt.

Let op, het systeem aan de andere kant van de weg gaat nu nog niet aan. Die camera’s moeten nog getest worden. Niet getreurd, dat komt waarschijnlijk later dit jaar. Hardrijders; wees gewaarschuwd!

Foto: McLaren op A12 / Spotter: amazingwheelsniels