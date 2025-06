Deze A7 is géén Audi (maar ziet er wel zo uit)

Gaat Audi dit zomaar pikken?

In 2022 spande Audi een rechtszaak aan tegen het Chinese Nio omdat de namen ES6 en ES7 teveel zouden lijken op S6 en S7. Nu heeft Audi nog veel meer reden om een rechtszaak aan te spannen, want een nieuwe Chinese auto heet gewoon A7. Het gaat om de Geely Galaxy A7.

Dat klinkt als een smartphone, maar het is een nieuwe sedan van Galaxy. Dit is weer een nieuw submerk van Geely, wat in 2023 gelanceerd werd. Dit merk komt dus naast Lynk & Co, Zeekr, Volvo, Polestar en Lotus. Vraag niet wat de toegevoegde waarde is.

Frappant is dat niet alleen de naam is gejat van Audi, het design doet ook sterk denken aan Audi. Niet zozeer de voor- en achterkant, maar wel de zijkant. En profil lijkt de auto sprekend op de nieuwe Audi A5 Limousine.

Met een lengte van 4,92 meter is de Galaxy A7 bijna net zo groot als een Volvo S90. Een flinke jongen dus. Wat Geely echter vooral benadrukt is de wielbasis van 2,85 meter. Want beenruimte achterin is extreem belangrijk in China, zoals jullie weten.

De Galaxy A7 is geen volledig elektrische auto, voor de afwisseling, maar een plug-in hybride. De auto is voorzien van een 1,5 liter benzinemotor en heeft een gecombineerde range van 2.100 kilometer. Verder treed Geely nog niet in detail.

Is ook niet heel relevant verder, want deze auto blijft voorlopig in China. Geely heeft echter plannen om het merk Galaxy ook in Europa op de markt te zetten. Maar dan moeten ze waarschijnlijk wel een andere naam voor dit model verzinnen, anders krijgen ze met Audi aan de stok. In China lijken ze wat coulanter te zijn, want daar mogen de eerdergenoemde Nio’s wel gewoon ES6 en ES7 heten. Daarom dachten ze bij Geely: dan noemen wij ons model gewoon A7.