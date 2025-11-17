Bedrijven verdienen geld aan flitsboetes bij trajectcontroles!

Maar daar komt een einde aan.
In België zijn ze beschaamd wereldkampioen trajectcontroles. De minister van Mobiliteit en de politie willen graag van deze koppositie af. Daarom ging er eerder dit jaar een streep door een heleboel controles. De aanval op de flitsers kan worden voorgezet door een nieuwe zaak.
Het begint allemaal bij een snelheidsboete van € 53 voor ene Johan De Mol. Hij werkt als mobiliteitsexpert aan de universiteit van Gent en weet dus wel het een en ander van boetes. Hij bekijkt zijn boete nauwkeurig en besluit bezwaar aan te tekenen. Op de boete staat namelijk alleen een stamnummer van een agent die naar de overtreding heeft gekeken, maar dat is volgens de wet niet genoeg om de persoon te identificeren.
De boete is ongeldig verklaard
De Mol stapt naar de rechter en krijgt gelijk. En sterker nog, de rechter vindt nog wat van de boete. De gemeente heeft een commercieel partnerschap met een privébedrijf dat meedeelt in de inkomsten uit boetes. Van het boetebedrag van € 53 zou € 24 naar een privébedrijf gaan. Bijna de helft dus.
Het gaat hierbij over de GAS-boetes voor snelheidsovertredingen. Nu vindt de rechter dat alleen GAS-flitsboetes die door lokale overheden zijn gefinancierd het boetegeld mogen incasseren en niet bedrijven. En dat oordeel kan veel gaan veranderen op de Belgische wegen. Door de uitspraak van die ene rechter kunnen andere rechtbanken straks soortgelijke boetes door flitspalen van externe bedrijven ook ongeldig verklaren.
Trajectcontroles op de schop!
Terug naar de Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick De Ridder. Zij was al tegen het flitssysteem en heeft nu nog een stok om mee te slaan. ”Ik wil dit vonnis gebruiken als momentum om de excessen die we allemaal op het terrein aanvoelen eruit te krijgen. Het huidig model, waarbij boetes overmatig worden afgeroomd en naar de private kas gaan, is niet alleen juridisch kaduuk, het ondermijnt ook elk draagvlak voor meer verkeersveiligheid”, zegt de minister tegen VRT NWS.
Ze vervolgt: “Indien andere politierechtbanken volgen, kan dit verregaande gevolgen hebben voor de geldigheid van boetes van andere lokale trajectcontroles. We gaan het vonnis juridisch laten analyseren en de regelgeving aanpassen.”
Of het grote aantal trajectcontroles daarmee omlaag gaat, is de vraag. Mocht je nog een flitsboete uit België hebben liggen, dan zou ik zeker even bezwaar maken. Of er ook echt verandering komt, moet tijdens de zomer van 2026 blijken. De Belgische regering laat nu een onderzoek uitvoeren over een mogelijk nieuw systeem.
Foto: BMW M2 gespot door @spotcrewda
Reacties
slakkie zegt
De wet schrijft voor dat de boete moet beoordeeld zijn door een beëdigd ambtenaar (lees: agent), dat op uw boete moet staan wie dat is (geen nummertje dus) en … hier wringt het schoentje in redelijk wat gevallen, de trajectcontrole moet eigendom zijn van de staat of gemeente. Dus enkel de trajectcontroles die volledig eigendom zijn of die aangekocht worden via een huur/leasing-formule met uiteindelijke aankoop (niet in optie maar wel degelijk een aankoop) door de gemeente zijn wettelijke toegelaten.
Alle trajectcontroles die dus aan deze vereisten voldoen blijven dus wettelijk toegelaten en ga je dus betalen voor je boete.
Het oneerlijke aan de trajectcontroles in eigendom van privébedrijven is dat er vaak (hoewel ze dat tegenspreken maar de bewijzen zijn er) contractueel werd bepaald dat alle snelheidsremmende opstakels moesten verwijderd worden. Dit is dus enkel om de kassa te doen rinkelen en heeft niets meer met veiligheid te maken.
b00st zegt
Hoe kan je iets tegenspreken dat contractueel vastligt?
Verder helemaal eens. Stevige wildgroei de laatste jaren. Met aan het stuur de keizer van de wegwijzer.
gregorius zegt
Ik zie een businessmodel in de USA. Dat is nou echt een land waar je boetes zou kunnen hebben waar grote bedrijven in mee kunnen delen. En dat is natuurlijk de hel.
Dat dat in Belgie al kan, snap ik weinig van.
Dat je het nou doet om niet-betalers bij parkeren te reduceren: dat is al donker grijs. Maar het werkt beter als iedereen gewoon betaalt.
Maar hard rijden; dat is gewoon slecht. Dat ze je controleren op hard-rijden: ach, daar ontkom je niet aan. Maar dat je een private ondernemer hier rijk mee maakt; dat is echt onzin en gewoon schandalig.
Je zou je bijna kunnen afvragen of de persoon binnen de gemeente die over dat traject beslist misschien wel een kickback krijgt (prive) over de opbrengsten van die zone door het private bedrijf.
Een soort van consultancy rate, via zn extra bedrijf.
ty5550 zegt
“Je zou je bijna kunnen afvragen of de persoon binnen de gemeente die over dat traject beslist misschien wel een kickback krijgt (prive) over de opbrengsten van die zone door het private bedrijf.”
En als kers op de taart de eigen nummerplaat die immuun wordt gemaakt voor boetes via de trajectcontroles?