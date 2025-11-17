Bedrijven verdienen geld aan flitsboetes bij trajectcontroles!

Maar daar komt een einde aan.

In België zijn ze beschaamd wereldkampioen trajectcontroles. De minister van Mobiliteit en de politie willen graag van deze koppositie af. Daarom ging er eerder dit jaar een streep door een heleboel controles. De aanval op de flitsers kan worden voorgezet door een nieuwe zaak.

Het begint allemaal bij een snelheidsboete van € 53 voor ene Johan De Mol. Hij werkt als mobiliteitsexpert aan de universiteit van Gent en weet dus wel het een en ander van boetes. Hij bekijkt zijn boete nauwkeurig en besluit bezwaar aan te tekenen. Op de boete staat namelijk alleen een stamnummer van een agent die naar de overtreding heeft gekeken, maar dat is volgens de wet niet genoeg om de persoon te identificeren.

De boete is ongeldig verklaard

De Mol stapt naar de rechter en krijgt gelijk. En sterker nog, de rechter vindt nog wat van de boete. De gemeente heeft een commercieel partnerschap met een privébedrijf dat meedeelt in de inkomsten uit boetes. Van het boetebedrag van € 53 zou € 24 naar een privébedrijf gaan. Bijna de helft dus.

Het gaat hierbij over de GAS-boetes voor snelheidsovertredingen. Nu vindt de rechter dat alleen GAS-flitsboetes die door lokale overheden zijn gefinancierd het boetegeld mogen incasseren en niet bedrijven. En dat oordeel kan veel gaan veranderen op de Belgische wegen. Door de uitspraak van die ene rechter kunnen andere rechtbanken straks soortgelijke boetes door flitspalen van externe bedrijven ook ongeldig verklaren.

Trajectcontroles op de schop!

Terug naar de Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick De Ridder. Zij was al tegen het flitssysteem en heeft nu nog een stok om mee te slaan. ”Ik wil dit vonnis gebruiken als momentum om de excessen die we allemaal op het terrein aanvoelen eruit te krijgen. Het huidig model, waarbij boetes overmatig worden afgeroomd en naar de private kas gaan, is niet alleen juridisch kaduuk, het ondermijnt ook elk draagvlak voor meer verkeersveiligheid”, zegt de minister tegen VRT NWS.

Ze vervolgt: “Indien andere politierechtbanken volgen, kan dit verregaande gevolgen hebben voor de geldigheid van boetes van andere lokale trajectcontroles. We gaan het vonnis juridisch laten analyseren en de regelgeving aanpassen.”

Of het grote aantal trajectcontroles daarmee omlaag gaat, is de vraag. Mocht je nog een flitsboete uit België hebben liggen, dan zou ik zeker even bezwaar maken. Of er ook echt verandering komt, moet tijdens de zomer van 2026 blijken. De Belgische regering laat nu een onderzoek uitvoeren over een mogelijk nieuw systeem.

Foto: BMW M2 gespot door @spotcrewda