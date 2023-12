Pas op voor Pia: er waaien bomen op de weg

Het kan zijn dat je onderweg wat hinder ondervindt van storm Pia.

Misschien had je het al opgemerkt, maar er staat een stevig windje vandaag. Sterker nog: deze wind heeft een naam, dus dan weet je hoe laat het is. Momenteel wordt het land geteisterd door storm Pia..

Oké, geteisterd is misschien wat overdreven, maar je kunt wel degelijk hinder ondervinden van de wind. De Rijkswaterstaat maakt melding van verschillende omgewaaide bomen. Oftewel: oppassen voor overstekend gebladerte.

Op de A1 ter hoogte van Barneveld ondervind je flinke hinder, want daar hing een boom over de weg. Die is inmiddels omgezaagd en de afgesloten rijstroken zijn zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog niet opgelost.

Storm Pia bevindt zich op dit moment vooral in het noorden van het land en blijft daar ook, maar richting het einde van de middag en de avond kunnen er verder in het land harde windstoten voorkomen. Sowieso geldt in het hele land code geel, dus je bent gewaarschuwd. Tot zover het Autoblog weerbericht.

Foto: Rijkswaterstaat