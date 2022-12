Land Rover Defender gaat op de elektrische tour in 2025

De Land Rover Defender moet er ook aan geloven en wordt elektrisch in 2025 met een aardig goede actieradius.

Yep, zelfs de meest iconische merken gaan aan de laadpaal. Land Rover heeft natuurlijk al wat modellen die wat hulp krijgen door middel van elektriciteit. Echter, nu moet de Defender er ook aan geloven en het merk komt met een elektrisch aangedreven variant.

Elektrische Land Rover Defender

De Defender krijgt binnenkort een milde facelift en daarbij komt er gelijk een volledig elektrisch model schrijft het Britste Auto Express. De varianten 90, 110 en 130 zullen de komende jaren als een EV verkocht gaan worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten er aanzienlijke veranderingen aan de auto plaatsvinden, met name aan de carrosserie. Echter, de laatste informatie gaat uit van dat er een bijgewerkte Land Rover Defender komt die gebruik zal maken van de MLA Flex-architectuur. De nieuwste Range Rover en de Range Rover Sport maken hier al gebruik van.

In 2025 moet de auto er dan zijn. Klanten kunnen de auto dan op de oprit hebben staan in 2026. Dit is (gelukkig) niet het einde van benzine Defender, deze kan je gewoon blijven kopen. De elektrische Defender komt met een bereik van ongeveer 480 kilometer met een batterij van 100 kilowattuur.

Stijl

Het design zal in grote lijnen hetzelfde zijn. Echter, de auto zal met een aantal stijlkenmerken komen waarmee je hem kan herkennen als de elektrische variant. Tevens zal de Defender met nieuwere technologie komen. We verwachten niet dat het interieur een update zal krijgen, afgezien van wat hele kleine aanpassingen.

De ingenieurs van het merk zijn volgens de berichten enthousiast. De iconische 4×4 zal doordat het op elektriciteit gaat rijden veel voordelen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan meer controle over de elektrische vermogensafgifte door middel van slimme software.

Land Rover heeft zelf nog niet gereageerd op deze geruchten. Maar gezien de populariteit van elektrische SUV kunnen ze niet achterblijven.