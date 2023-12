Lexus LBX – test en video

De compacte Lexus LBX moet één van de bestverkopende modellen worden, in de test vinden we uit of hij een kans maakt.

Dat leest misschien weg alsof we denken dat de LBX die kans niet heeft, maar zo is het niet bedoeld. Aan de andere kant is het bestaansrecht van het hele merk Lexus gestoeld op het veroveren van de Amerikaanse markt. Die laatste twee letters zitten absoluut niet per toeval in de naam Lexus.

Om de ronkende woorden uit het persbericht maar eens aan te halen: “De volledig nieuwe, hybride-elektrische LBX is de kleinste Lexus tot nu toe, maar verdient zijn status als baanbrekend model, een model dat de traditionele luxehiërarchie doorbreekt en een game-changer zal zijn voor het merk in Europa.”

An sich is de ruimte er wel in de markt: merken als MINI en modellen als de A3, Q2 of A-klasse bewijzen dat Europeanen op zoek naar luxe, premium auto’s die niet heel erg groot hoeven te zijn. De compacte Europese steden, forse belastingen op auto’s en hoge benzineprijzen creëren ruimte voor compacte luxe.

Driecilinder hybride power

De anderhalve liter grote hybride-elektrische aandrijflijn kan relatief zuinig zijn werk doen. Mocht je geen hybride zoeken of meer vermogen willen, dan heb je pech. De Lexus LBX is er slechts met één aandrijflijn, daarin kopiëren de Japanners zeker nog niet de Duitsers. Je kunt overigens nog wel kiezen voor vierwielaandrijving. Voor 3.000 euro monteren de Japanners een extra elektromotor op de achteras. Voor fanatieke wintersporters of caravanrijders kan dat de moeite waard zijn, hoewel de elektromotor wel een bescheiden 6,4pk en 52 Nm kan leveren. Tijdens de test van de Lexus LBX konden we niet met de AWD versie rijden, maar voor ijsdriften is het concept minder geschikt, daarvoor kan de Lexus LC500 gewoon in de vloot blijven.

Totaal heeft de LBX 136pk en 185 Nm, wat op zich voldoende is. Overdadig is het ook weer niet, maar de Nederlandse koper van nieuwe auto trakteert zich meestal niet op hele dikke versies. De iets zwaardere Lexus LBX AWD snort er in 9,6s mee naar de 100. Met alleen voorwielaandrijving is de sprint in 9,2s gepiept.

De hybride aandrijflijn bestaat een 1,5 liter grote atmosferische driecilinder die 91pk/120 Nm levert. De verbrandingsmotor wordt aangevuld met een 93 pk/185 Nm elektromotor, die zijn sap uit een bipolaire nikkelmetaalhybride batterij met een bescheiden accupakket van 1.0 kWh haalt. De aandrijflijn is bedacht om heel zuinig te zijn en dat met een beetje fluwelen voet zeker lukken.

Nadelen aandrijflijn

De topsnelheid is een niet al te riante 170 km/u. De Lexus LBX had het duidelijk wat moeilijker op (illegale snelwegsnelheden), het elektrische deel van de aandrijflijn lijkt dan snel uit het spreekwoordelijke sap te lopen.

De continu variabele transmissie (CVT) kan bij sommigen (en bij mij ook) gemengde gevoelens oproepen. Enerzijds zorgt de CVT ervoor dat de motor altijd in het optimale toerengebied werkt en dus precies de kracht levert die nodig is. Anderzijds is met enige belasting het motorgeluid nogal monotoon, maar gelukkig minder indringend dan het bij vorige generaties hybrides was.

Mocht je graag meer (of minder) vermogen willen, dan heb je pech. Lexus kiest ervoor om maar één aandrijflijn in de LBX te monteren, eventueel aangevuld met vierwielaandrijving. Snellere versies, plug-in hybrides, EV’s of diesels, je zoekt er vergeefs naar in de prijslijst van de Lexus LBX.

Op zich is het gebrek aan wat meer potentere versie wel jammer. Het onderstel geeft zeker de aandruk meer aan te kunnen, zelfs met wat provocatie laat de LBX zich niet van de wijs brengen.

Fraai interieur

Uw tester, de ondergetekende, is speciaal uitgezocht om te bepalen of auto’s genoeg ruimte bieden voor het gros van de Nederlandse automobilisten. Met mijn lengte van 1,94m zit ik aan de bovenkant van de lengtecurve, zonder dat het te gek wordt. In de meeste auto’s kan ik prima een plekje vinden, maar de zitruimte in de Lexus LBX is op het randje. Voor het lekkere had de stoel nog wat verder naar achteren gemogen en ook had ik meer steun voor de bovenbenen gewenst. Mocht je boven de 1,85m zijn, dan is het advies minimaal te gaan proefzitten in de Lexus LBX.

Op de achterbank heb je als volwassen niet veel te zoeken, zeker niet als voorin langere mensen zitten. Het is er best krap, maar de (klein)kinderen kunnen er best een plekje vinden. De kofferbak is met 402 liter dan best wel weer ruim.

De gebruikte materialen zijn wel van hoog niveau, afhankelijk van de gekozen Atmospheres zijn bepaalde kleuren leer of stof te kiezen. Fraaie stiksels, het grote touchscreen, het heeft allemaal de goede uitstraling.

Zonder meer vermeldingswaardig is dat het Lexus Safety System+ 3.0 standaard is. Iedere LBX heeft dus Full Range adaptive Cruise Control, Pre-Collision System, Lance Trace Assist en Road Sign Assist. Zeker met filerijden is een adaptieve cruise control een zegen.

Met de LBX probeert Lexus maar weer eens iets wat in onze ogen voor veel klanten verwarrend is. De vier LBX Atmospheres, twee keer een luxe variant (Elegant en Relax) en twee keer een sportieve versie (Emotion en Cool). In alle pakketten zitten musthaves als parkeersensoren voor en achter, een regensensor, 18” velgen en stoelverwarming. De meerprijs is minimaal 4,5 mille, dus die is best fors. Mocht je (bijvoorbeeld) sowieso parkeersensoren willen (voor je vrouw natuurlijk, snappen wij best), dan kan je ook nog naar een 1800 euro kostend pakket uitwijken. Een mooi staaltje nudging in de product marketing of niet dan?

Prijs en conclusie

De Lexus LBX is er vanaf 35.995 euro, maar voor de meeste kopers is één van de pakketten of Atmospheres wel een must. Dit zijn de prijzen van de verschillende LBX Atmospherens: Elegant – 40.495, Relax – 41.995, Emotion – 40.995 en Cool – 42.495. Bij die laatste krijg je bijvoorbeeld ook een Bi-tone lakkleur en elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie.

Zoals we Lexus kennen, heeft de LBX ook weer 10 jaar of 200.000 km overdraagbare garantie. Daar kan de rest van de markt nog wat van leren.

Het B-SUV segment is met een kleine veertigduizend verkopen best populair in Nederland. Vreemd genoeg is er maar weinig premium aanbod, de Audi Q2 en de DS 3 Crossback (oh ja die is er ook nog) zijn de enige. Daarmee lijkt er zeker ruimte voor de Lexus LBX: betrouwbaar, mooie afwerking en uit de test komt dat die best prettig rijdt. Vergeet alleen niet de parkeersensoren mee te bestellen, voor je vrouw uiteraard.