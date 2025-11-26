Hypocrisie ten top: ZERO-Emissie zone op LUCHTHAVEN Schiphol

Natuurlijk. Ook gij Schiphol.

In de strijd tegen klimaatverandering of is het meer de strijd om de groene kiezer, voeren luchthaven Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een zero-emissie zone in. Dat klinkt heel spannend, maar het komt er zeker niet op neer dat de uitstoot van de luchthaven Schiphol wezenlijk naar beneden gaat.

Waar is de zero-emissie zone Schiphol

Per 1 januari 2026 voert Schiphol samen met de gemeente Haarlemmermeer een zero-emissie zone in. De exacte regels zijn uiteraard weer net zo vloeibaar en onduidelijk als bij andere ZE-zones: het geheel hangt van uitzonderingen aan elkaar. Zelf het goede voorbeeld geven, dat is voor veel gemeentes ook wel lastig.

Op hun website heeft Schiphol het over stadslogistiek. En eerlijk is eerlijk: natuurlijk wil iedereen een schonere stad. Alleen Schiphol is geen stad. Een stad is namelijk een grote plaats met een hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid. Gebouwen zijn er genoeg op Schiphol, maar echt dicht bebouwd is het hele terrein van Schiphol nou ook weer niet. En bewoners zijn er natuurlijk helemaal niet op luchthaven Schiphol, dus dit heeft NIETS met stadslogistiek te maken. Leuk geprobeerd Schiphol.

Waarom gaat Schiphol dit doen?

De luchthaven Schiphol heeft de ambitie de meest duurzame en hoogwaardige luchthaven te worden. In 2030 moet de luchthaven Schiphol uitstootvrij en afvalvrij zijn. Uiteraard laten ze het vliegverkeer voor het gemak maar even buiten beschouwing….

Het wordt NOG erger: ook de eigen vloot/ de voertuigen die dedicated op Schiphol rondrijden zijn nog niet allemaal emissievrij. Er rijdt nogal wat rond op de luchthaven: bagagetrekkers, schaarliften, laadplatforms, hotelshuttles, push-back trekkers. Schiphol schrijft er zelf over: “Voertuigen op fossiele brandstof worden in de komende jaren langzaam uitgefaseerd”. Zelf het goede voorbeeld geven, lukt niet alleen de gemeente Amsterdam niet, ook de luchthaven Schiphol vindt dat maar moeilijk.

De CO2- en stikstof-uitstoot van Schiphol

Dit wordt direct ingewikkeld, maar het gaat voor dit betoog overigens NIETS uitmaken. Schiphol goochelt er namelijk lekker op los met cijfers. Volgens Greenpeace/ CE Delft was in 2023 de CO2-uitstoot van de luchthaven zo’n 10.488 kiloton (dik 10 megaton dus).

Er is blijkbaar zoiets als een Emissieautoriteit en deze instantie kwam in 2025 tot een uitstoot van 2,6 megaton CO2 per jaar. Dat scheelt dus alvast een factor vier, maar dat verschil wordt zo irrelevant, heel erg irrelevant zelfs. Onthoud maar: dik 2 miljoen ton.

Sinds een paar jaar maken we ons ook druk om uitstoot van stikstof(oxide). Deze NOx-uitstoot van de luchthaven Schiphol is 3,48 kiloton per jaar. Dit gaat overigens alleen over de ‘Landing and Take-Off’-fase tot 900 meter hoogte. Vanuit de gemeente Haarlemmermeer geredeneerd is dat nog niet zo gek, de rest van het land moet het allemaal maar slikken.

Wat bespaart de zero-emissie zone Schiphol eigenlijk

Ik quote de luchthaven Schiphol zelf dan maar even:

“De verwachting is dat we met deze maatregel in de logistieke straten van Schiphol jaarlijks tot 2,0 kton CO2 en 4500 kg stikstof besparen.”

Dat lijkt heel wat, maar het is NIETS. De CO2-uitstoot van Schiphol is in een conservatieve berekening 2,6 MEGAton. De ZE-zone bespaart maximaal 2,0 KILOton. Met de invoering van de ZE-zone bespaart Schiphol dus 0,77% op de CO2-uitstoot. Dit is nog met de erg gunstige cijfers, als je de cijfers van Greenpeace aanhoudt is het maar 0,19%.

De uitstoot van stikstof gaat nog minder hard naar beneden: het is 4.500 kg versus 3.480.000 kg. In procenten uitgedrukt, realiseert luchthaven Schiphol hier 0,12% reductie.

WAT. EEN. FARCE.

Je zou nog kunnen denken dat iedere besparing op uitstoot wel iets oplevert. Bedenk dat de kosten die Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en alle betrokken ondernemers maken. Voor werkelijk NUL impact. Luchthaven Schiphol stinkt in 2030 nog even hard naar kerosine en er zal ook zeker niet minder gevlogen worden.