Overheid roept gemeenten op het matje: emissiezones uitgesteld!

Dit zijn de nieuwe afspraken rondom de milieuzones in de Nederlandse steden.

Terwijl de overheid en de gemeenten eigenlijk vriendelijke collega’s moeten zijn, stonden de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Nu weten de twee partijen elkaar weer te vinden. Chris Jansen, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, is namens de overheid in gesprek gegaan met gemeenten en brancheorganisaties over de emissiezones in de grote Nederlandse steden.

Hoe zat het met die milieuzones?

Wat was er ook alweer aan de hand? Onder de geplande regels zouden de schoonste dieselbussen tot 1 januari 2028 legaal in de binnensteden mogen komen. Om de ondernemers tegemoet te komen, stelde de staatssecretaris deze regel met één jaar uit. De gemeentebesturen van 14 grote gemeenten zagen dit heel anders. Ze zijn niet gediend van het idee en de werkwijze van Jansen. De gemeentes hanteren daarom de oorspronkelijke plannen. En als de overheid niet oplet, gaan ze zelfs nog een stapje verder.

De twee kanten van het verhaal kwamen samen en zijn tot een besluit gekomen. Dat besluit valt meer in het voordeel van de overheid dan van de gemeenten. De nieuwe maatregelen ”geven ondernemers meer tijd en ruimte voor de overstap naar een elektrisch bedrijfsvoertuig”, schrijft het ministerie I&W.

Wat gaat er nu gebeuren?

Er zijn twee maatregelen afgesproken. ”Ten eerste zal elke gemeente een boetevrije periode van minimaal zes maanden instellen. Als er lokaal aanleiding toe is, staat het een gemeente vrij om een langere periode te hanteren”, valt er te lezen. Den Haag wilde een boetevrije periode van 4 maanden, maar dat gaat dus niet door.

Maatregel 2 is niet echt een maatregel, maar meer een opzet naar een maatregel. Er wordt een wetswijzigingstraject gestart om bestelwagens met emissieklasse 6 één jaar langer binnen de milieuzones te laten. ”Dat is gunstig voor bijna de helft van de bedrijfsbussen, zo’n 46 procent”, meent de overheid.

Intussen houdt de overheid, de impact van de emissiezones in de gemeente in de gaten. Ook werken de overheid en de gemeenten aan een nieuwe set afspraken over de ontheffingen. Deze zouden niet gemeentelijk, maar landelijk geregeld moeten zijn. Zo zou je met één ontheffing in alle milieuzones in Nederland terecht kunnen.

De staatssecretaris over de nieuwe maatregelen

Chris Jansen kan terugkijken op geslaagde onderhandelingen. Hij vat het gesprek nog even samen:

“Gemeenten, brancheorganisaties, de Tweede Kamer en het kabinet delen het standpunt dat de overgang naar zero-emissiezones soepel moet verlopen. We willen schone lucht in onze binnensteden, maar moeten voorkomen dat onze ondernemers tussen wal en schip raken. Daarom is het goed dat wij tot deze afspraken zijn gekomen.” Staatssecretaris Jansen over de nieuwe afspraken.

De milieuzones in de Nederlandse gemeenten worden door toedoen van de overheid dus met een jaartje uitgesteld. Dat biedt de gemeenten ook wat tijd om een betere oplossing te vinden voor het toelaten van bouwlieden. Bovendien moeten de lokale bestuurders hun hoofden breken over de stroomproblemen in de steden.